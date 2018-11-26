В Чэнду состоялась Международная конференция по вопросам гендерного равенства и корпоративной социальной ответственности-2018

С приветственной речью на церемонии открытия форума выступила заместитель мэра городской агломерации Чэнду г-жа Лью Сяолью (Liu Xiaoliu): «Новая эпоха приносит нам новые задачи, а новая экономика призывает к новым свершениям. Гендерное равенство является безусловным лейтмотивом новой эпохи, но процесс личностного и профессионального роста женщин тесно связан с развитием и прогрессом всего общества. Нам следует прилагать усилия для защиты прав и интересов женщин; создавать профессиональные учебные заведения и учреждения, предоставляющие женщинам возможность учиться на протяжении всей жизни; трудится над созданием гармоничной и инклюзивной культурной среды; разрабатывать методы и меры, обеспечивающие сбалансированное и всеобъемлющее развитие прекрасной половины человечества».

Присутствовавшая на торжественной церемонии г-жа Мария Гимараеш (Maria Guimaraes), специалист по вопросам стратегического сотрудничества Регионального представительства структуры «ООН-Женщины» в Азиатско-тихоокеанском регионе, отметила: «Основная задача этой конференции - привлечь внимание широкой общественности к необходимости включения гендерного равенства в сферу корпоративной социальной ответственности и, что более важно, поспособствовать развитию устойчивой экономики для формирования взаимовыгодного баланса между равенством полов и экономическим прогрессом».

В этом году организаторы конференции пригласили к участию в мероприятии свыше 300 представителей научно-образовательных учреждений, ведущих предприятий, дипломатических и консульских миссий и т.д. В число почетных гостей конференции вошли г-жа Сара Дуэрте Валеро (Sara Duerte Valero), сексолог Регионального представительства «ООН-Женщины» в Азиатско-тихоокеанском регионе; г-жа Лотта Лильелунд (Lotta Liljelund), консул Швеции в КНР; г-жа Лью Чан (Liu Chang), глава правления New Hope Liuhe; и Чжоу Тао (Zhou Tao), исполнительный директор Института нового экономического развития. В ходе мероприятия обсуждались такие темы, как «Гендерное равенство в Целях устойчивого развития ООН», «Гендерное равенство как стимул для развития новой экономики» и «Устранение цифрового разрыва между полами».

23 ноября активист компании «ООН-Женщины» HeForShe Гуань Юэ (Guan Yue) и руководители организаций-участников конференции подписали «Заявление о поддержке Принципов расширения прав и возможностей женщин (WEP)». WEP включает семь руководящих принципов, позволяющих вывести вопросы гендерного равенства из сферы внутренней корпоративной социальной ответственности во внешнюю.

Согласно Отчету о работе 13-го съезда партии городской агломерации Чэнду, власти города будут работать над формированием культурной концепции «Тяньфу», основанной на принципах «инноваций и творчества, элегантности и моды, оптимизма и инклюзивности, дружелюбия и общественного интереса». Тема конференции – «Гендерное равенство и корпоративная социальная ответственность», - перекликается с этой уникальной культурной концепцией.

Являясь важным экономическим центром Западного Китая и «передовиком» реформ открытости во внутренних районах КНР, город Чэнду одним из первых предложил стратегическую модель систематизированного развития новой экономики в масштабах всей страны. Конференция посодействует согласованию процессов обеспечения гендерного равенства с формированием экономической политики и поспособствует включению вопросов равенства полов в сферу корпоративной социальной ответственности.

В дальнейшем власти Чэнду планируют применять более практичный, диверсифицированный и инновационный подход к активизации своей деятельности в области продвижения общественной гармонии, глобального экономического развития и прогресса человеческой цивилизации.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/788511/Gender_Equality_and_Corporate_Social_Responsibility.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/788512/Gender_Equality_and_Corporate_Social_Responsibility.jpg

SOURCE Chengdu Institute of New Economic Development