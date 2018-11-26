В Чэнду состоялась Международная конференция по вопросам гендерного равенства и корпоративной социальной ответственности-2018

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Chengdu Institute of New Economic Development

Nov 26, 2018, 20:01 ET

«Новая экономика, новые возможности»

ЧЭНДУ (CHENGDU), Китай, 27 ноября 2018 г. /PRNewswire/ -- Международная конференция по вопросам гендерного равенства и корпоративной социальной ответственности-2018 (International Conference on Gender Equality and Corporate Social Responsibility) под тематическим названием «Новая экономика, новые возможности» проходила 22-23 ноября в китайском Чэнду. Инициаторами мероприятия выступили структура «ООН-Женщины», Комитет по вопросам развития новой экономики г. Чэнду и Федерация женщин Чэнду. Организована конференция была силами Института нового экономического развития.

Ms. Liu Xiaoliu, Deputy Mayor of Chengdu Municipality
Ms. Liu Xiaoliu, Deputy Mayor of Chengdu Municipality
Zhou Tao, Executive President of Chengdu Institution New Economic Development
Zhou Tao, Executive President of Chengdu Institution New Economic Development
Ms. Liu Xiaoliu, Deputy Mayor of Chengdu Municipality Zhou Tao, Executive President of Chengdu Institution New Economic Development

С приветственной речью на церемонии открытия форума выступила заместитель мэра городской агломерации Чэнду г-жа Лью Сяолью (Liu Xiaoliu): «Новая эпоха приносит нам новые задачи, а новая экономика призывает к новым свершениям. Гендерное равенство является безусловным лейтмотивом новой эпохи, но процесс личностного и профессионального роста женщин тесно связан с развитием и прогрессом всего общества. Нам следует прилагать усилия для защиты прав и интересов женщин; создавать профессиональные учебные заведения и учреждения, предоставляющие женщинам возможность учиться на протяжении всей жизни; трудится над созданием гармоничной и инклюзивной культурной среды; разрабатывать методы и меры, обеспечивающие сбалансированное и всеобъемлющее развитие прекрасной половины человечества».

Присутствовавшая на торжественной церемонии г-жа Мария Гимараеш (Maria Guimaraes), специалист по вопросам стратегического сотрудничества Регионального представительства структуры «ООН-Женщины» в Азиатско-тихоокеанском регионе, отметила: «Основная задача этой конференции - привлечь внимание широкой общественности к необходимости включения гендерного равенства в сферу корпоративной социальной ответственности и, что более важно, поспособствовать развитию устойчивой экономики для формирования взаимовыгодного баланса между равенством полов и экономическим прогрессом».

В этом году организаторы конференции пригласили к участию в мероприятии свыше 300 представителей научно-образовательных учреждений, ведущих предприятий, дипломатических и консульских миссий и т.д. В число почетных гостей конференции вошли г-жа Сара Дуэрте Валеро (Sara Duerte Valero), сексолог Регионального представительства «ООН-Женщины» в Азиатско-тихоокеанском регионе; г-жа Лотта Лильелунд (Lotta Liljelund), консул Швеции в КНР; г-жа Лью Чан (Liu Chang), глава правления New Hope Liuhe; и Чжоу Тао (Zhou Tao), исполнительный директор Института нового экономического развития. В ходе мероприятия обсуждались такие темы, как «Гендерное равенство в Целях устойчивого развития ООН», «Гендерное равенство как стимул для развития новой экономики» и «Устранение цифрового разрыва между полами». 

23 ноября активист компании «ООН-Женщины» HeForShe Гуань Юэ (Guan Yue) и руководители организаций-участников конференции подписали «Заявление о поддержке Принципов расширения прав и возможностей женщин (WEP)». WEP включает семь руководящих принципов, позволяющих вывести вопросы гендерного равенства из сферы внутренней корпоративной социальной ответственности во внешнюю.

Согласно Отчету о работе 13-го съезда партии городской агломерации Чэнду, власти города будут работать над формированием культурной концепции «Тяньфу», основанной на принципах «инноваций и творчества, элегантности и моды, оптимизма и инклюзивности, дружелюбия и общественного интереса». Тема конференции – «Гендерное равенство и корпоративная социальная ответственность», - перекликается с этой уникальной культурной концепцией.

Являясь важным экономическим центром Западного Китая и «передовиком» реформ открытости во внутренних районах КНР, город Чэнду одним из первых предложил стратегическую модель систематизированного развития новой экономики в масштабах всей страны. Конференция посодействует согласованию процессов обеспечения гендерного равенства с формированием экономической политики и поспособствует включению вопросов равенства полов в сферу корпоративной социальной ответственности. 

В дальнейшем власти Чэнду планируют применять более практичный, диверсифицированный и инновационный подход к активизации своей деятельности в области продвижения общественной гармонии, глобального экономического развития и прогресса человеческой цивилизации.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/788511/Gender_Equality_and_Corporate_Social_Responsibility.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/788512/Gender_Equality_and_Corporate_Social_Responsibility.jpg

SOURCE Chengdu Institute of New Economic Development

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В Чэнду состоялась Международная конференция по вопросам гендерного равенства и корпоративной социальной ответственности-2018

News provided by

Chengdu Institute of New Economic Development

Nov 26, 2018, 20:01 ET