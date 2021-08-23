В Чунцине открываются форум Китай-ШОС и выставка Smart China Expo 2021

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iChongqing

Aug 23, 2021, 03:14 ET

ЧУНЦИН (Китай), 23 августа 2021 г. /PRNewswire/ -- 23 августа в муниципалитете Чунцин открывается форум Китай-ШОС по цифровой экономике под названием iChongqing и выставка Smart China Expo 2021 (SCE 2021), которые продлятся в течение трех дней до 25 августа.

Во время SCE 2021 пройдет целый ряд конференций, экспозиций, конкурсов и форумов в поддержку развития цифровой экономики и общего процветания стран ШОС, а также совершенствования промышленного Интернета.

A man clicks the mirror to check his healthy status in the Chongqing Lijia Smart Park, where people can experience “A Day of The Smart Life”, as part of the exhibitions of Smart China Expo 2021. (Photo by Chen Chao/ China News Service)
A man clicks the mirror to check his healthy status in the Chongqing Lijia Smart Park, where people can experience “A Day of The Smart Life”, as part of the exhibitions of Smart China Expo 2021. (Photo by Chen Chao/ China News Service)

Чунцин и страны ШОС совместно выстраивают платформу сотрудничества в целях развития цифровой экономики, которая будет способствовать международному обмену и сотрудничеству в этой сфере, а также общему развитию, взаимовыгодному для всех сторон.

Пять мероприятий в рамках форума Китай-ШОС посвящены цифровой экономике, электронной коммерции, интеллектуальному туризму, интеллектуальной логистике,  развитию цифровых каналов и т.д., а темы шести форумов в составе SCE 2021 связаны с промышленным Интернетом.

На форуме будут присутствовать — как в режиме онлайн, так и на самой площадке — гости из 18 стран ШОС, включая Китай, а также видные фигуры из Секретариата ШОС, Делового совета ШОС и Молодежного комитета ШОС при всестороннем участии представителей стран ШОС.

SCE 2021 продолжает работу по устоявшейся теме Smart Technology: Empowering the Economy and Enriching Life («Интеллектуальные технологии: расширение возможностей экономики и обогащение жизни»), и для участия в этой выставке (в виртуальном и традиционном форматах) прибыли представители 610 компаний, включая 51 сингапурскую компанию, а ее физическая экспозиция занимает площадь около 70 тысяч квадратных метров. Кроме того, в Чунцинском международном выставочном центре организован павильон China-SCO Digital Economy Cooperation («Сотрудничество Китая и ШОС в сфере цифровой экономики») площадью около 10 тысяч квадратных метров, где представлены все 18 стран ШОС.

Приглашения были направлены 133 именитым гостям, включая руководителей международных организаций, представителей глобальной промышленности, а также выдающихся ученых и известных профильных специалистов, а экспоненты из 31 страны и региона должны представить свои технологии в режиме онлайн и в традиционном формате.

Этот форум имеет важное значение для Чунцина, поскольку в настоящее время город находится на стадии активного развития цифровой экономики. Мероприятие является платформой для укрепления обмена между Чунцином и странами ШОС, а также будет способствовать многостороннему сотрудничеству, обмену опытом и прогрессу.

Участники проведут углубленную совместную работу и обменяются мнениями по вопросам экономики и торговли, а основными моментами мероприятия станут церемонии подписания проектов с участием стран и ведущих предприятий, расположенных вдоль «Одного пояса и одного пути» а также международных организаций, городов-побратимов и лидеров отрасли.

Более подробная информация о форуме Китай-ШОС и выставке Smart China Expo2021 представлена на сайтах https://www.ichongqing.info/special/smart-china-expo-2021/ и https://www.ichongqing.info/special/2021sco/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1599312/iChongqing.jpg

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SOURCE iChongqing

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