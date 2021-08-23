В Чунцине открываются форум Китай-ШОС и выставка Smart China Expo 2021

Чунцин и страны ШОС совместно выстраивают платформу сотрудничества в целях развития цифровой экономики, которая будет способствовать международному обмену и сотрудничеству в этой сфере, а также общему развитию, взаимовыгодному для всех сторон.

Пять мероприятий в рамках форума Китай-ШОС посвящены цифровой экономике, электронной коммерции, интеллектуальному туризму, интеллектуальной логистике, развитию цифровых каналов и т.д., а темы шести форумов в составе SCE 2021 связаны с промышленным Интернетом.

На форуме будут присутствовать — как в режиме онлайн, так и на самой площадке — гости из 18 стран ШОС, включая Китай, а также видные фигуры из Секретариата ШОС, Делового совета ШОС и Молодежного комитета ШОС при всестороннем участии представителей стран ШОС.

SCE 2021 продолжает работу по устоявшейся теме Smart Technology: Empowering the Economy and Enriching Life («Интеллектуальные технологии: расширение возможностей экономики и обогащение жизни»), и для участия в этой выставке (в виртуальном и традиционном форматах) прибыли представители 610 компаний, включая 51 сингапурскую компанию, а ее физическая экспозиция занимает площадь около 70 тысяч квадратных метров. Кроме того, в Чунцинском международном выставочном центре организован павильон China-SCO Digital Economy Cooperation («Сотрудничество Китая и ШОС в сфере цифровой экономики») площадью около 10 тысяч квадратных метров, где представлены все 18 стран ШОС.

Приглашения были направлены 133 именитым гостям, включая руководителей международных организаций, представителей глобальной промышленности, а также выдающихся ученых и известных профильных специалистов, а экспоненты из 31 страны и региона должны представить свои технологии в режиме онлайн и в традиционном формате.

Этот форум имеет важное значение для Чунцина, поскольку в настоящее время город находится на стадии активного развития цифровой экономики. Мероприятие является платформой для укрепления обмена между Чунцином и странами ШОС, а также будет способствовать многостороннему сотрудничеству, обмену опытом и прогрессу.

Участники проведут углубленную совместную работу и обменяются мнениями по вопросам экономики и торговли, а основными моментами мероприятия станут церемонии подписания проектов с участием стран и ведущих предприятий, расположенных вдоль «Одного пояса и одного пути» а также международных организаций, городов-побратимов и лидеров отрасли.

Более подробная информация о форуме Китай-ШОС и выставке Smart China Expo2021 представлена на сайтах https://www.ichongqing.info/special/smart-china-expo-2021/ и https://www.ichongqing.info/special/2021sco/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1599312/iChongqing.jpg

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