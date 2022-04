V DOBĚ VYSOKÉ INFLACE A HROZÍCÍHO NEDOSTATKU POTRAVIN SPOLEČNOST GOYA OBNOVUJE SVŮJ ZÁVAZEK DAROVAT 140 000 KILOGRAMŮ JÍDLA CHARITÁM KATOLICKÉ CÍRKVE V NEW YORKU

JERSEY CITY, NEW JERSEY, 15. dubna 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Goya Foods, největší potravinářská společnost s hispánskými vlastníky ve Spojených státech, oznámila, že daruje 140.000 kilogramů do programu Feeding Our Neighbors, který zaštiťuje charitativní organizace Catholic Charities of New York. Jeho Eminence kardinál Dolan pomáhal rozdávat tašky s produkty společnosti Goya rodinám v nouzi v komunitním centru HANDS svatého Jeronýma v Bronxu a na Zelený čtvrtek jim udělil zvláštní požehnání.