V editoriáli sa Dmytro Firtash pýta: „Prečo by Ukrajina nemohla byť Švajčiarskom Eurázie?"

WASHINGTON, 27. januára 2022 /PRNewswire/ -- V Editoriál, ktorý dnes zverejnil Lanny J. Davis, právnik ukrajinského podnikateľa Dmytra Firtasha, na svojom účte Davis's Medium, položil otázku svojich krajanov: „Prečo by Ukrajina nemohla byť Švajčiarskom Eurázie?" Firtash sa odvoláva na skutočnosť, že Ukrajina bola historicky už od stredoveku „na obchodnej križovatke medzi Európou a Áziou".

V máji 2014 Firtash napísal editoriál pre Kyiv Post:„Ukrajina musí byť silná, nezávislá a neutrálna." Firtash v súčasnom texte odkázal na editoriál z obdobia spred ôsmich rokov a potom sa vyjadril k dnešnej kríze:

„V situácii s ruskými vojenskými silami, ktoré sa zišli na hraniciach Ukrajiny, a s prezidentom Bidenom a spojencami NATO, ktorí varujú pred vážnymi dôsledkami, ak Rusko poruší našu suverenitu a napadne územie, zostáva nadpis môjho editoriálu v Kyiv Post spred ôsmich rokov rovnako dôležitý aj pre súčasnú krízu. A čo je dôležitejšie, ponúka na ňu možné riešenie."

Ale v dnešnom editoriáli Firtash poukazuje na to, že riešenie by malo byť rozhodnutie Ukrajincov a nie následok tlaku vonkajších síl alebo národov.

„Nepochybujem, že hovorím za mnohých Ukrajincov, ktorí by chceli mať to najlepšie z oboch svetov – neutralitu, obchodovanie a dobré vzťahy so všetkými. A prečo nie? Znamenalo by to viac pracovných miest a prosperitu pre Ukrajinu. Neutrálna Ukrajina by sa nemala považovať za hrozbu pre Ameriku, Európu alebo Rusko. Postoj „Ak nie ste s nami, ste proti nám" je nielen nesprávny. Za súčasných okolností je nebezpečný," píše Firtash.

Firtash dodal:

„Je škode, že Ukrajina sa nemôže rozhodnúť a vyhlásiť, že uprednostňuje neutralitu bez toho, aby to v súčasnej kríze nevyvolalo dojem, že to robí kvôli hrozbám zvonka – a nie vo svojom vlastnom záujme, ako je tomu v tomto prípade."

Editoriál Firtasha zverejnil jeden z jeho amerických advokátov, Lanny J. Davis, na účte Davis's Medium.com Davisovým spoluporadcom v USA je Dan Webb, bývalý americký právnik v Chicagu.

Firtash v tagline na svoj editoriál zverejnil nasledovné:

„Pán Firtash, úspešný ukrajinský podnikateľ, bol posledných deväť rokov nútený bývať vo Viedni v Rakúsku, kde sa bránil vydaniu do USA pre obvinenie založené na obvineniach zo „schémy podplácania" indických úradníkov – nie skutočného podplácania – ktorí nemajú nič spoločné s USA. Tieto obvinenia kategoricky poprel."

Editoriál sa dá nájsť na nasledujúcom odkaze: https://lannyjdavis.medium.com/why-cant-ukraine-be-the-switzerland-of-eurasia-b401c37baaf3

