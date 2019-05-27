В Гуйяне открылась выставка China International Big Data Industry Expo 2019

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The Organizing Committee of China International Big Data Industry Expo

May 27, 2019, 07:50 ET

ГУЙЯН (GUIYANG), Китай, 27 мая 2019 г. / PRNewswire/ -- China International Big Data Industry Expo 2019 (Китайская международная выставка отрасли больших данных) начала свою работу 26 мая в городе Гуйян - столице провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая. Это знаковое событие предоставляет отличную возможность познакомиться с новейшими тенденциями международного сегмента больших данных. В этом году выставка проходит в Гуйяне, снискавшем себе славу китайской «долины больших данных», вот уже пятый раз подряд.  Со времени первой сессии в 2015 году мероприятие стало центральным событием для всей провинции.

Как отметил председатель КНР Си Цзиньпинь в своем поздравительном послании по случаю открытия выставки, власти Китая придают большое значение развитию отрасли больших данных и готовы разделять возможности для формирования цифровой экономики с другими странами мира, а также совместными усилиями открывать новые факторы роста и прокладывать новые пути к созданию новых технологий, моделей и форматов бизнеса. 

Являясь первой в мире национальной выставкой отрасли больших данных, China Big Data Expo 2019 в этом году будет проходить под слоганом: «Данные приносят ценность, инновации стимулируют будущее». В программу мероприятия войдут доклады и выступления таких мировых «тяжеловесов», как лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Ромер и обладатель премии Тюринга Уитфилд Диффи. Благодаря правильному стратегическому подходу организаторов, выставка набирает обороты на мировой арене.

Как показывают новейшие статистические данные, по сравнению с прошлым годом, число стран-участниц мероприятия возросло с 29 до 59, а число присутствующих на выставке компаний из списка Fortune 500 увеличилось с 15 до 39. Вместе с этим, наблюдается заметный рост и количества экспонентов - с 388 до 448. Среди них представлены 156 зарубежных компаний. В прошлом году этот показатель составлял 56. Численность и статус гостей выставки в этом году достигли небывалых высот.

Как отметил секретарь комитета КПК в провинции Гуйчжоу и глава постоянного комитета провинциального Собрания народных представителей г-н Сунь Чжиган, на сегодняшний день выставка уже превратилась в событие международного уровня, предоставляющее обширные возможности для сотрудничества и развития отрасли. По его словам, мероприятие является первоклассной платформой для обмена планами и новейшими достижениями.

Выставка будет проходить на протяжении четырех дней - до 29 мая.

Ссылки на визуальные приложения:
http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=337027

SOURCE The Organizing Committee of China International Big Data Industry Expo

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В Гуйяне открылась выставка China International Big Data Industry Expo 2019

News provided by

The Organizing Committee of China International Big Data Industry Expo

May 27, 2019, 07:50 ET