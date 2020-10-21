В 7-дневных осенних совещаниях МВФ/Всемирного банка приняли участие авторитетные сотрудники центральных банков из разных стран мира, в частности руководитель статистического отдела Банка международных расчетов, а также главы центробанков и представители Японии, Канады, Сингапура, Испании, Чешской Республики, Армении, Южной Африки, Бразилии, Мексики и Перу. Участники обсудили усиливающуюся потребность в разработке стратегических решений на основе «больших» данных с учетом последствий пандемии и представили свое мнение в отношении обеспечения экономической стабильности с помощью финансовых и технологических инноваций.

Принимая во внимание глобальные экономические проблемы, с которыми сталкиваются эти международные учреждения, главный специалист по разработке алгоритмических систем Адкинс Чжэн (Adkins Zheng) представил инновационную макроэкономическую теорию и новые информационные технологии для их решения.

Для борьбы с усиливающимся хаосом и формирования структуры всемирной экономики, способной обеспечить устойчивый внутрисистемный рост, исследовательская группа TCSA добилась двух показательных и фундаментальных прорывов в создании национального аналитического центра, занимающегося обработкой экономических данных для представителей государственных структур:

Во-первых, компания TCSA разработала полностью алгоритмизированную макроэкономическую структуру в цифровом формате, способную синхронизировать и интегрировать национальные системы экономических, фискальных, денежно-кредитных и финансовых данных. Данная структура представляет собой инновационное решение на основе уже существующих международных статистических стандартов, включая СНС, СГФ и MFSMCG.

Во-вторых, компания TCSA преодолела технические трудности, связанные с обработкой экстремальных объемов детализированных наборов данных общенационального масштаба. Множество стран рассматривают возможность создания национального аналитического центра, занимающегося обработкой экономических данных, но не могут справиться с дефицитом вычислительных мощностей и капиталовложений. Система данных TCSA позволила разработать упрощенную алгоритмическую структуру, которая стала фундаментом для создания высокоэффективной, логико-ориентированной и экономически выгодной сети данных нового поколения.

Согласно имеющейся информации, Отдел международных отношений компании TCSA сформировал многоязычные целевые группы на английском, русском, испанском и арабском языках для предоставления принципиально новых консультационных услуг различным экономическим организациям.

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