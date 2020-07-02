В Китае успешно завершилась 127-я сессия Кантонской ярмарки, сформировавшая новый онлайн-механизм торговли

ГУАНЧЖОУ (GUANGZHOU), Китай, 2 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- 10-дневная 127-я сессия Китайской импортно-экспортной выставки (Кантонской ярмарки) завершилась весьма плодотворными результатами, поспособствовав развитию международной торговли и дальнейшему открытию коммерческих каналов на фоне пандемии COVID-19. Эта сессия выставки поставила рекорд по географическому охвату: в мероприятии приняли участие зарегистрированные покупатели из 217 стран мира.

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"Первой в истории виртуальной сессии Кантонской ярмарки удалось преодолеть барьеры времени и пространства, позволив китайским и зарубежным бизнесменам эффективно проводить деловые переговоры и вносить значимый вклад в стабилизацию глобальных цепочек поставок", - прокомментировал официальный представитель Кантонской ярмарки и заместитель генерального директора Китайского центра международной торговли Сю Бин (Xu Bing).

Сформировав новую модель онлайн-экспозиции, 127-я сессия Кантонской ярмарки создала интеллектуальный и эффективный механизм использования цифровых технологий в коммерческих целях.

Более 25 000 экспонентов имели возможность воспользоваться широким спектром технологических функций, включая графику, видео и 3D, для максимально эффективной презентации собственных товаров. Благодаря этому обширному функционалу, в рамках онлайн-сессии Кантонской ярмарки состоялся ряд международных дебютов смарт-продуктов. Покупатели из всех уголков земного шара, в свою очередь, могли оперативно обсуждать с продавцами потенциальные заказы и запрашивать дополнительную информацию о заинтересовавших их товарах.

Прямые трансляции из виртуальных шоурумов обеспечивали экспонентам дополнительные возможности для оптимизации интерактивного взаимодействия с деловыми партнерами. Участники выставки использовали индивидуальные решения для прямых трансляций с целью демонстрации своих конкурентных преимуществ - например, проводить презентации с элементами виртуальной реальности или проводить виртуальные туры по собственным автоматизированным производственным линиям. Экспоненты имели возможность планировать проведение прямых трансляций в зависимости от часовых поясов целевой аудитории, оптимизируя тем самым опыт взаимодействия с пользователями из стран Америки, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки и Ближнего Востока.

Организаторы 127-й сессии Кантонской ярмарки также предоставили поддержку экспонентам в вопросах поиска взаимовыгодных возможностей посредством 24 промо-кампаний и 64 презентаций новых продуктов. Одним из самых ярких моментов выставки стал краткий семинар по вопросам сорсинга, организованный совместными усилиями нескольких ведущих китайских компаний электронной коммерции с целью расширения деловых контактов с потенциальными покупателями.

Кроме того, Центр дизайна продуктов и стимулирования сбыта (PDC) при оргкомитете Кантонской ярмарки провел 13 тематических онлайн-семинаров и 20 виртуальных показов мод, в ходе которых 33 передовых бренда продемонстрировали новинки своих коллекций.

128-я сессия Кантонской ярмарки, запланированная на середину-конец октября этого года, будет направлена на дальнейшее освоение коммуникационных технологий с целью продвижения многостороннего экономического обмена и торгового сотрудничества.

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https://www.cantonfair.org.cn/en/



SOURCE Canton Fair