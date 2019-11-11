В Китае успешно завершилась Вторая международная выставка импортных товаров и услуг

В Международном экономическом форуме в Хунцяо под тематическим названием "Открытость и инновации для взаимовыгодного сотрудничества" приняли участие около 60 докладчиков из политических, деловых и научных кругов различных стран мира. Программа мероприятия была разделена на пять параллельных сессий, посвященных бизнес-климату, искусственному интеллекту, реформированию ВТО, электронной коммерции и прогрессу, достигнутому Китаем за 70 лет своего существования.

В рамках второй сессии CIIE были заключены предварительные договора закупки товаров и услуг на общую сумму в 71,13 млрд долл. США, что на 23 процента больше, чем годом ранее. К полудню 10 ноября выставку посетили свыше 910 000 гостей из 181 страны и региона мира, а также представители многочисленных международных организаций.

В региональных экспозициях выставки приняли участие 64 государства и три международных организации - ВТО, ЮНИДО и МТЦ.

Свыше 3 800 зарубежных компаний представили на выставке свою продукцию. В рамках мероприятия состоялся дебют 391 нового продукта, технологий и сервисов.

Число профессиональных закупщиков, зарегистрировавшихся для участия во второй сессии CIIE, превысило 500 000 человек, в том числе более чем 7 000 представителей зарубежных организаций.

В ходе выставки состоялось около 380 активностей, включая анализ политической среды, обнародование докладов ВТО и ЮНИДО и т.д.

По состоянию на 10 ноября свыше 230 компаний из всех уголков земного шара подали заявки на участие в третьей сессии CIIE, забронировав выставочные стенды общей площадью более 84 000 кв.м. Экспозиции более 80 компаний их рейтинга Global 500 и прочих отраслевых лидеров займут свыше 50 000 кв.м.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1026684/National_Exhibition_and_Convention_Center__Shanghai.jpg

SOURCE China International Import Expo