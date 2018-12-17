В китайском Чэнду прошла 6-я Международная конференция туристической электронной коммерции
Nov 22, 2018, 15:04 ET
ЧЭНДУ (CHENGDU), Китай, 22 ноября 2018 г. /PRNewswire/ -- 16 ноября этого года в городе Дуцзянъянь, входящем в состав городской агломерации Чэнду - столицы китайской провинции Сычуань, - состоялась церемония открытия, а затем и главный форум 6-й Международной конференции туристической электронной коммерции. Мероприятие проводилось по инициативе Народного правительства г. Чэнду и Управления по вопросам культуры и туризма пров. Сычуань, а его организаторами выступили Народное правительство Дуцзянъяня, Департамент туризма г. Чэнду и Туристический информационный центр пров. Сычуань. С приветственной речью к участникам конференции обратился заместитель главы Народного правительства пров. Сычуань Ян Синпин (Yang Xingping). В число докладчиков на мероприятии вошли заместитель главы Управления по вопросам культуры и туризма пров. Сычуань Сун Мин (Song Ming) и вице-мэр Чэнду Ван Пинцзян (Wang Pingjiang).
В этом году центром внимания конференции под тематическим названием «Аналитика данных и интеллектуальные технологии – создание и распространение новой экосистемы культурного туризма» стали вопросы адаптации к новым тенденциям, создаваемым инновациями в туристической отрасли, внедрения новых технологий и предоставления доступа к ресурсам в «восходящем» и «нисходящем» сегментах рынка с целью превращения Сычуань в центр международного туризма. Мероприятие, участие в котором приняли руководители ведущих отраслевых компаний мира, продемонстрировало прогресс, достигнутый в развитии туристической отрасли провинции, а также характеристики и тенденции регионального рынка с точки зрения больших данных.
Генеральный директор Туристической ассоциации стран Азии и Тихого океана (PATA), член Госсовета КНР и Академии наук развивающихся стран, а также президент Международного института стратегических и технологических исследований больших данных Tianfu Ши Юн (Shi Yong), вице-президент компании Tencent Cloud Ван Тао (Wang Tao), глава департамента китайских брендов Google Лин Чэнь (Ling Chen) и другие ведущие представители отрасли выступили на конференции с программными речами. В число специально приглашенных гостей вошли свыше 500 представителей 300 ведущих международных компаний, осуществляющих свою деятельность на туристическом рынке, включая Expedia, Airbnb, Travelzoo, Lvmama, Ctrip и Tuniu. Доклад г-на Ши Юна под названием «Анализ больших данных и смарт-туризм» вызвал обширный положительный резонанс среди участников конференции.
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/787428/SICHUAN_global_travel_chengdu.jpg
SOURCE Sichuan Provincial Department of Culture and Tourism
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