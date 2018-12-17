В китайском Чэнду прошла 6-я Международная конференция туристической электронной коммерции

ЧЭНДУ (CHENGDU), Китай, 22 ноября 2018 г. /PRNewswire/ -- 16 ноября этого года в городе Дуцзянъянь, входящем в состав городской агломерации Чэнду - столицы китайской провинции Сычуань, - состоялась церемония открытия, а затем и главный форум 6-й Международной конференции туристической электронной коммерции. Мероприятие проводилось по инициативе Народного правительства г. Чэнду и Управления по вопросам культуры и туризма пров. Сычуань, а его организаторами выступили Народное правительство Дуцзянъяня, Департамент туризма г. Чэнду и Туристический информационный центр пров. Сычуань. С приветственной речью к участникам конференции обратился заместитель главы Народного правительства пров. Сычуань Ян Синпин (Yang Xingping). В число докладчиков на мероприятии вошли заместитель главы Управления по вопросам культуры и туризма пров. Сычуань Сун Мин (Song Ming) и вице-мэр Чэнду Ван Пинцзян (Wang Pingjiang).