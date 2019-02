В китайском Чжаньцзяне открылась выставка China Marine Economy Expo-2018

ЧЖАНЬЦЗЯН (ZHANJIANG), Китай, 23 ноября 2018 г. /PRNewswire/ -- 22 ноября в прибрежном городе Чжаньцзяне в китайской провинции Гуандун начала свою работу шестая выставка China Marine Economy Expo (CMEE). Организаторами мероприятия выступают правительство провинции и Министерство природных ресурсов КНР (МПР). Глава народной администрации Гуандуна Ма Минжуй (Ma Xingrui) торжественно объявил выставку открытой, а член партийного руководства МПР и глава Государственного океанологического управления Ван Хун (Wang Hong) обратился к участникам мероприятия с приветственной речью.

Как отметил г-н Ван Хун, за 40 лет реализации политики реформ и открытости Китай непрерывно наращивал свои усилия в сфере освоения морских ресурсов и охраны окружающей среды, повышал уровень научно-технологических инноваций и стимулировал развитие морской экономики. На сегодняшний день море приобретает важное значение для создания современной экономической системы. По прогнозам организаторов выставки, СМЕЕ послужит стимулом для обширного, комплексного и прагматичного сотрудничества всех заинтересованных сторон и поспособствует формированию взаимовыгодных будущих перспектив.

По окончании торжественной церемонии Ма Синжуй, Ван Хун и другие высокопоставленные гости посетили экспозицию выставки. В ходе общения с представителями компаний-экспонентов, проходившего в весьма теплой и дружеской атмосфере, г-н Ма отметил, что власти провинции сегодня прилагают все возможные усилия для развития региона большого залива Гуандуна, Гонконга и Макао и стремятся к созданию передового прибрежного экономического пояса, уделяя при этом большое внимание продвижению морских ресурсов. Он также выразил надежду, что все предприятия, принимающие участие в выставке, смогут воспользоваться этой возможностью для углубления обмена и расширения сотрудничества, наращивания потенциала в сфере НИОКР, а также для взаимного продвижения морской экономики и индустрии. Руководство провинции, в свою очередь, намеревается обеспечить благоприятную бизнес-среду для компаний Гуандуна. Г-н Ма также призвал организаторов мероприятия к дальнейшей оптимизации платформы СМЕЕ с акцентом на ее интернационализации и рыночной ориентированности. По его мнению, выставка располагает всем необходимым потенциалом для того, чтобы стать «витриной» для демонстрации достигнутого Китаем прогресса в развитии мировой морской экономики, высококлассной площадкой для экономического сотрудничества игроков морской отрасли и важным форумом для международного обмена в сфере океанологии и технологических инноваций.

На проходящей под тематическим названием «Лидерство, сотрудничество и обмен в морской сфере» выставке CMEE 2018 представлены новейшие разработки в самых различных сегментах отрасли, но центром экспозиции являются морская техника и оборудование, разработки в сфере морской энергетики и технологий, портовая логистика, прибрежный туризм, биомедицина и современные сервисы. По сообщению Оргкомитета мероприятия, в экспозиции приняли участие 2 400 компаний из 72 стран мира, включая целый ряд отраслевых гигантов - BASF SE, China Merchants Group, China Shipbuilding Industry Corporation, China State Shipbuilding Corporation Limited, China Communications Construction, State Power Investment, CNOOC, Guangzhou Shipyard International.

В ходе выставки состоялось обсуждение путей к инновационному развитию морской экономики, обнародован индекс развития морской экономики Китая, прошли 11 тематических форумов и различные вспомогательные мероприятия для представителей бизнеса.

Чжаньцзян - центр одноименного округа, расположенный в самой южной точке материковой части Китая и окруженный водой с трех сторон. Город располагает самой длинной прибрежной полосой в стране. Чжаньцзян может похвалиться уникальными географическими преимуществами и обильными морскими ресурсами. Являясь образцово-показательным центром инноваций в сфере морской экономики Китая, город в последние годы непрерывно модернизирует модель развития, что позволило ему достичь заметного прогресса.

Выставка СМЕЕ - один из показательных результатов этого процесса. Мероприятие, учрежденное в 2012 году, с 2014 года постоянно проводится в Чжаньцзяне. В последних пяти сессиях выставки приняли участие 11 000 предприятий из 83 стран мира, а общий объем сделок превысил 200 млрд юаней (28,85 млрд долл. США).

SOURCE The Preparatory Committee of the China Marine Economy Expo