V+O ouvre un nouveau bureau en Macédoine du Nord et étend sa présence en Europe du Sud-Est

ATHÈNES, Grèce, 16 septembre 2021 /PRNewswire/ -- V+O North Macedonia fournira des services de communication et de conseil stratégiques aux entreprises, marques et organisations internationales et nationales opérant sur le marché local. Ces services comprendront, entre autres, la planification stratégique, les relations avec les médias, les affaires publiques, l'engagement des parties prenantes, la gestion des crises et des problèmes.

Le bureau sera dirigé par Adela Gjorgjioska. Adela apporte une expérience concrète, ayant précédemment travaillé dans des agences de relations publiques à Londres et à Strasbourg, et le ministère des Affaires étrangères de la République de Macédoine du Nord en tant que consultante en communication.

Le Groupe est actuellement présent dans 7 pays, avec près de 150 professionnels des relations publiques en contact direct avec la clientèle, au service de plus de 190 clients et s'adressant à un total de 60 millions de consommateurs.

« L'ouverture de notre bureau en Macédoine du Nord arrive à un moment unique, plein de défis et d'opportunités. Nous avons trouvé chez Adela une partenaire digne de confiance et expérimentée, qui partage nos objectifs de fournir un travail de qualité et de créer de la valeur ajoutée pour nos clients et notre réseau. La combinaison de talents locaux de haut niveau et de l'échelle opérationnelle de notre Groupe dans la région ne peut que constituer une offre convaincante. Nous sommes très enthousiastes pour ce qui nous attend », a déclaré Yiannis Olympios, cofondateur et PDG du Groupe V+O.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1626420/v_o_Logo.jpg

SOURCE V+O Group