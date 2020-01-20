В Пекине прошел саммит Международного форума экономики совместного потребления

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ToJoy Shared Holding Group Co.,Ltd.

Jan 20, 2020, 20:54 ET

Инициатива "Двойное сокращение-2030" вновь вызвала горячие дебаты

ПЕКИН (BEIJING), 21 января 2020 г. /PRNewswire/ -- 16 января на территории Китайского национального конференц-центра состоялся "Пекинский саммит Международного форума экономики совместного потребления" под тематическим названием "Большой обмен, новая экономика". Мероприятие проходило при спонсорской поддержке Главной китайской торговой палаты и Китайской ассоциации по содействию промышленному развитию. Организатором саммита выступила компания ToJoy в стратегическом сотрудничестве с Global Alliance of Sharing Economy (GLASE), Институтом экономики промышленности, Китайской академией общественных наук, Школой гуманитарных наук и Школой обществознания при Университете "Циньхуа", Школой бизнеса "Жэньминь", Школой менеджмента Сианьского транспортного университета и другими организациями. 

Foreign and domestic elites from all circles gather at the Beijing Summit of the Global Sharing Economy Forum
Foreign and domestic elites from all circles gather at the Beijing Summit of the Global Sharing Economy Forum
Speech by Jun Ge, Secretary General of GLASE, Managing Director and Global CEO of ToJoy
Speech by Jun Ge, Secretary General of GLASE, Managing Director and Global CEO of ToJoy
The Chinese Edition of The Age of Great Sharing debuts officiall
The Chinese Edition of The Age of Great Sharing debuts officiall
Foreign and domestic elites from all circles gather at the Beijing Summit of the Global Sharing Economy Forum Speech by Jun Ge, Secretary General of GLASE, Managing Director and Global CEO of ToJoy The Chinese Edition of The Age of Great Sharing debuts officiall

Cвою поддержку мероприятию выразили такие высокопоставленные участники, как заместитель главы Постоянного комитета ВСНП 10-го созыва Цзян Чжэнхуа; бывший генеральный секретарь Национального комитета по реформе и развитию Фань Хэншань; директор по информационным технологиям Национального информационного центра и глава Научно-исследовательского института шеринг-экономики Чжан Синьхун; исполнительный заместитель председателя Главной китайской торговой палаты Ван Минь; и вице-президент Китайской ассоциации по содействию промышленному развитию Ли Сяоцзюнь.

В саммите также приняли участие такие видные деятели, как исполнительный председатель GLASE и глава совета директоров компании ToJoy Лу Цзюньцин; генеральный секретарь GLASE, исполнительный директор и международный CEO JoyToy Цзюнь Гэ; исполнительный председатель GLASE и экс-президент Сербии Борис Тадич; исполнительный председатель GLASE и бывший президент Коста-Рики Хосе Мария Фигейрес; сопредседатель GLASE и экс-премьер-министр Италии Энрико Летта; председатель GLASE в Западной Европе и бывший канцлер Австрии Вернер Файман; и старший консультант GLASE и экс-премьер-министр Бельгии Ив Летерм. Председатель GLASE и бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд направил видеообращение участникам саммита.

На мероприятие были приглашены многочисленные эксперты и ученые: профессор Школы марксизма при Высшей партийной школе Центрального комитета КПК (Национальной академии государственного управления) Чжан Чжаньбинь;  вице-президент Китайского народного университета У Сяоцю; глава Фонда "Хуаминь" Лу Дэчжи; профессор Школы менеджмента при Шаньдунском университете Чжан Юймин; а также почетные гости из различных деловых и научных кругов, включая представителей ведущих китайских и зарубежных предприятий и журналисты ведущих СМИ. Основная дискуссия на саммите разгорелась вокруг двух тем: "Экономика совместного потребления и развитие компаний-единорогов" и "Эпоха большого обмена и расширенные вопросы теории экономики совместного потребления". 

Стратегический план на 2030 год

Согласно результатам многочисленных опросов общественного мнения, проводившимся в последние годы, к 2030 году Китай должен обогнать США по показателю ВВП, получив статус крупнейшей экономики мира. Вместе с этим, китайским ответом на Повестку дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года стал "принцип обширных консультаций, совместного вклада и всеобщей выгоды", заложенный в основу инициативы "Пояс и путь". Этот принцип считается эффективным инструментом для реализации упомянутой программы ООН.

Сегодня, в начале нового десятилетия, Пекинский саммит Международного форума экономики совместного потребления создал новый путевой ориентир на 2030 год.

В ходе саммита генеральный секретарь GLASE, исполнительный директор и международный СЕО компании ToJoy Цзюнь Гэ вместе с рядом китайских и зарубежных экспертов обнародовали весьма перспективную инициативу средне- и долгосрочного развития - стратегическую концепцию "двойного сокращения". Данная концепция предполагает сокращение объемов потребления новых ресурсов и ручного труда на 50% к 2030 году.

Являясь колоссальным прорывом и важной вехой в экономике совместного потребления, эта инициатива считается одной из движущих сил, обеспечивающих подъем экономики Поднебесной.

За кажущейся простотой названия концепции - "двойное сокращение", - стоит обширнейший спектр тезисов, программ и проектов. Одним из них является инициатива "Пояс и путь", ориентированная на формирование сообщества с единой судьбой и новой эпохи глобальных инноваций. Концепция "двойного сокращения" стала результатом взаимодействия целого ряда политических мер.

Впервые эта стратегическая инициатива была сформулирована 29 ноября 2019 года в ходе проходившего в Вене Первого всемирного саммита экономики совместного потребления. В ее основу были положены результаты анализа тенденций развития человеческой коммерческой цивилизации. Модель экономики совместного потребления предполагает постепенное сокращение объемов глобального потребления новых ресурсов и количество человеко-часов на 50% посредством инструментов совместного и эффективного использования ресурсов.

Г-н Гэ поделился своими взглядами по данному вопросу, отметив: "Мы уверены, что экономика инноваций, стимулируемая развитием платформ, позволит значительно повысить эффективность использования глобальных ресурсов и сократить процент ручного труда. Можно сказать, что реализация концепции "двойного потребления" станет нашей главной целью на ближайшее десятилетие. Для предприятий этот период станет решающим моментом с точки зрения сконцентрированной, целенаправленной реализации собственного инновационного потенциала".

Китай осуществляет переход от традиционной экономики к экономике инноваций. Национальная стратегия "Высокотехнологичные инновации-2030" обеспечит мощный стимул для ускоренного достижения целей "двойного сокращения".

В своей программной речи бывший генеральный секретарь Национального комитета по реформе и развитию Фань Хэншань также выразил уверенность в инновационном потенциале своей страны. По его мнению, экономика совместного потребления может ускорить процесс реформирования системы поставок и поможет осуществить качественную трансформацию китайского ВВП. Залогом высокого качества национального продукта являются передовые инновации, а это означает, что Поднебесную ожидают весьма обширные возможности для новаторства.

Кроме повышения зрелости внешней среды, некоторые эксперты и ученые, присутствовавшие на форуме, отметили, что "китайская экономика должна четко осознавать и разбираться в условиях и механизмах функционирования современной среды, а концепция "двойного сокращения" упрочняет ее позиции в этом аспекте. Она открывает возможности для стимулирования гармоничного, устойчивого развития во всех сферах".

В день проведения саммита состоялась презентация премии "Global Alliance of Sharing Economy Award" ("GLASE Award"), в задачи кторой входит содействие развитию экономики совместного потребления и предоставление всему миру возможности пользоваться плодами этого прогресса. Премия GLASE будет вручаться в трех категориях: за лучшие теоретические исследования в области шеринг-экономики, за лучшую бизнес-модель экономики совместного потребления и за передовые достижения в сфере шеринг экономики (национальная рейтинговая премия). Данная инициатива направлена на содействие и поддержку корпоративного развития, реализации инновационных проектов, проведения теоретических и научных исследований, создание новаторских моделей и прочих начинаний в области шеринг-экономики. Компания ToJoy выступила спонсором первой премии GLASE Awards, выделив на ее нужды 100 млн юаней.

В рамках секции форума под тематическим названием "Экономика совместного потребления и развитие компаний-единорогов", посвященной условиям и предпосылкам для развития предприятий в эпоху новой экономики, сопредседатель ToJoy Aviation Service Consulting Group Суню Юнъань, основатель 365 Internet of People Ху Сюлян; основатель www.ilvdo.com Цзинь Вэйкай и другие гости поделились собственным практическим опытом создания корпоративных инноваций для передовой экономики. Их практические наработки являются наглядными примерами передовых практических методов развития "шеринг-экономики" и "компаний-единорогов". По мнению участников форума, концепция "экономики совместного потребления" служит решающим драйвером для масштабного и стремительного развития cтартапов с миллиардной капитализацией. В свою очередь, успех единорогов наглядно доказывает эффективность данной концепции.

Старший консультант GLASE и бывший премьер-министр Бельгии Ив Летерм также принял участие в дискуссии, высоко оценив итоги форума. По его словам, "те, кто освоит принципы и механизмы функционирования экономики совместного потребления, смогут постичь саму суть создания единорога. Сегодняшняя экономическая среда открывает максимальные возможности для любого предпринимателя".

Исполнительный председатель GLASE и экс-президент Сербии Борис Тадич согласился со своим коллегой, отметив: "Никто не ожидал, что будущее шеринг-экономики окажется в руках Китая и китайских предприятий. Этот факт является преимуществом, игнорировать которое просто нельзя".

От теории к практике, от концепции к модели, от прошлого к будущему - участники Пекинского саммита Международного форума экономики совместного потребления разработали подробную дорожную карту предстоящей эпохи.  Китай, без сомнения, останется центральным звеном глобализации экономики совместного потребления, а Международный форум экономики глобального потребления будет использовать плоды и достижения Пекинского саммита для расширения масштабов своей деятельности и содействия всем странам мира в вопросах совместного использования глобальных ресурсов.

Пекин, как международный мегаполис, возглавит процесс развития шеринг-экономики, внедряя передовые инновации в области Интернета, IoT, ИИ и т. д. Китай стоит на пороге новой эпохи реформ и открытости. Власти страны планируют привлекать передовой опыт других государств, одновременно делясь собственными ресурсами. При поддержке рыночных ресурсов сверхэкономики Поднебесной сектор экономики совместного потребления получит стремительное развитие и в самом скором времени принесет пользу всему миру.

И, наконец, реализация концепции "двойного сокращения" в долгосрочной перспективе поспособствует взаимному обмену необходимыми ресурсами между бизнесом, рынками и географиями, что даст дополнительный стимул повышению эффективности ресурсов и инноваций в ближайшее десятилетие. 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1078879/Foreign_and_domestic_elites.jpg 
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1078880/Speech_by_Jun_Ge.jpg 
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1078881/The_Chinese_Edition.jpg

SOURCE ToJoy Shared Holding Group Co.,Ltd.

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В Пекине прошел саммит Международного форума экономики совместного потребления

News provided by

ToJoy Shared Holding Group Co.,Ltd.

Jan 20, 2020, 20:54 ET