В первом полугодии 2021 года выручка GWM достигла 61,9 млрд юаней

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GWM

Sep 04, 2021, 13:48 ET

БАОДИН (Китай), 4 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- 27 августа компания Great Wall Motor Company Limited опубликовала финансовый отчет за первое полугодие 2021 года. С января по июнь этого года валовой доход компании GWM достиг 61,928 млрд юаней, увеличившись на 72,36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а чистая прибыль выросла на 207,87% и составила 3,529 млрд юаней.

GWM's Revenue in the First Half of 2021 Reached CNY 61.9 Billion
GWM's Revenue in the First Half of 2021 Reached CNY 61.9 Billion

Такой рост дохода и чистой прибыли можно объяснить отличными продажами готовых автомобилей GWM и увеличением средней продажной цены одного автомобиля. В первой половине 2021 года резко выросли терминальные продажи GWM — было продано 614 389 новых автомобилей, при этом рост продаж достиг 53,68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи автомобилей премиум-класса также выросли, средняя цена продажи одного автомобиля составила 100 800 юаней, что на 12,15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Повышение качества обслуживания, обусловленное непрерывным внедрением перспективных технологий, также стало одним из ключевых факторов непрерывного увеличения объема продаж компании GWM. В первом полугодии 2021 года компания GWM инвестировала около 2,9 млрд юаней в научные и технологические исследования и разработки — это на 63,15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Инвестиции способствовали ускорению внедрения перспективных технологий для эффективного расхода топлива, интеллектуального вождения и салона, реализации новых продуктов, а также для создания инноваций в области новой энергии и интеллектуальных технологий.

За счет выдающихся результатов продаж автомобилей HAVAL H6 3-го поколения, HAVAL JOLION, GWM POER и других глобальных моделей на зарубежных рынках, например в России, Австралии, Чили и Южной Африке, общий объем продаж компании GWM за рубежом обновил максимум. В первом полугодии было продано 61 559 автомобилей, рост составил 133,24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что в дальнейшем способствовало устойчивому росту показателей за полугодие. Учитывая огромный спрос на мировом рынке, компания GWM поставила перед собой новую стратегическую цель — довести общий объем зарубежных продаж до миллиона автомобилей к 2025 году, компания прилагает для этого все усилия. Недавно компании GWM и Daimler Group подписали соглашение о приобретении завода Erasemapolis в Бразилии. Этот шаг ускорит развитие бизнеса GWM на южноамериканском рынке. Компания GWM также вышла на другие зарубежные рынки, включая Непал, Ирак и Бруней, представив на них HAVAL H6 3-го поколения, HAVAL JOLION и GWM POER. Компания продолжает расширение на рынках Южной Азии, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Руководствуясь своей Стратегией по развитию бизнеса до 2025 года и стремясь трансформироваться в «международную компанию по технологиям мобильности», GWM продолжает прилагать все усилия для преодоления трудностей на пути к усовершенствованию матрицы своих товарных брендов, ведет научно-технические исследования и разработки, развивает глобальное присутствие и ищет способы покорить новые вершины.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1608081/GWM_s_Revenue_in_the_First_Half_of_2021_Reached_CNY_61_9_Billion.jpg

SOURCE GWM

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