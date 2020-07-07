В поиске талантливых авторов Webnovel запускает конкурс Webnovel Spirity Awards Spring 2020

В поиске новых многообещающих авторов Webnovel принимает конкурсные работы на английском языке от писателей из всех уголков планеты вне зависимости от того, являются ли они профессиональными литераторами или творят в качестве хобби. Участникам конкурса доступны шесть тематических категорий: глобальные катаклизмы, романтическая любовь, рыцари и музыка, эволюция, ЛитРПГ и комедия. Во всех призовых категориях может быть сразу несколько победителей, каждый из которых получит по 10 000 долл. США. Работы-победители будут определяться исходя из их коммерческой ценности, регулярности релизов и читательской популярности автора.

Платформа Webnovel предоставляет авторам индивидуальную редакционную поддержку, а контент-редакторы компании будут сотрудничать с авторами в вопросах проведения рекламных кампаний и информировать их о новейших тенденциях отрасли онлайн-литературы.

Авторы - самый важный актив для Webnovel. Одна из ключевых миссий компании - помогать авторам извлекать коммерческую выгоду их собственных работ, тем самым поощряя талантливых литераторов творить.

Публикация онлайн-литературы отличается от традиционного издательского дела и представляет собой новый формат создания контента. Модель Webnovel дает авторам возможность выпускать свои завершенные или незавершенные работы частями. Пока читатели оценивают одну часть, авторы могут продолжать писать. Подобный процесс упрощает взаимодействие между писателем и его аудиторией. Читатели могут общаться с авторами на платформе Webnovel.

Ранее компания успешно провела аналогичный конкурс на Филиппинах. Общий призовой фонд в рамках этого литературного поединка Webnovel с участием 148 авторов составил 206 000 долл. США.

Больше информации о конкурсе см. на:

https://activity.webnovel.com/noah/857910915/index

О компании Webnovel

Webnovel - международная литературная онлайн-платформа. На сегодняшний платформа сотрудничает с более чем 60 000 авторов из различных стран мира, а также переводчиками на 200 языков мира. В коллекции Webnovel - свыше 100 000 оригинальных литературных работ, возможность ознакомиться с которыми уже получили более 60 млн посетителей платформы. Компания China Literature поддерживает партнерские связи с 8,1 млн авторов. За годы своего существования она опубликовала 12,2 млн литературных произведений, охватывающих более 200 жанров, и успешно создала множество оригинального контента. В ее послужном списке представлены такие популярные произведения. как "Свеча в могиле", "Хроники расхитителей гробниц", "Нирвана в огне", "Королевский аватар". Эти работы послужили основой для многочисленных киноадаптаций, телевизионных сериалов, мультфильмов, комиксов и компьютерных игр. Акционером и стратегическим партнером компании выступает технологический гигант Tencent.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1200417/Webnovel_Launches_Webnovel_Spirity_Awards_Spring_2020_Nurture_More_Talented.jpg

SOURCE Webnovel