В преддверии конференции Build компания Microsoft представила инновации Azure для облака и граничных вычислений

News provided by

Microsoft Corp.

May 03, 2019, 04:33 ET

Microsoft продолжает курс на создание самой продуктивной девелоперской платформы, позволяющей разработчикам использовать преимущества новейших вычислительных технологий

РЕДМОНД (REDMOND), Вашингтон, 3 мая 2019 г. /PRNewswire/ -- В четверг компания Microsoft Corp. анонсировала ряд новых сервисов и технологий Azure, предоставляющих разработчикам расширенные возможности в сферах ИИ, дополненной реальности, Интернета вещей и блокчейна. Компания представит эти и другие технологические достижения в области гибридного облака и граничных вычислений на девелоперской конференции Microsoft Build.

«Сегодня перед разработчиками открываются потрясающие возможности. От создания ИИ и дополненной реальности до приложений с использованием блокчейна для решения коммерческих и бизнес-задач - навыки и влияние девелоперов с каждым днем растут, - прокомментировал исполнительный вице-президент группы облачных и ИИ-технологий Microsoft Скотт Гатри (Scott Guthrie). - А мы, в свою очередь, предоставляем разработчикам инновационные сервисы Azure, предназначенные для создания приложений нового поколения. Поскольку 95% всех компаний из списка Fortune 500 используют Azure, эти инновации будут иметь весьма обширный эффект».

Microsoft сохраняет курс на создание самой продуктивной ИИ-платформы

Компания Microsoft анонсировала новый набор ИИ-технологий Azure, позволяющих разработчикам и специалистам по обработке данных применять ИИ к любому решению.

  • Когнитивные сервисы Azure дают приложениям возможность видеть, слышать, реагировать, переводить, делать логические выводы и многое другое. Microsoft представляет новую категорию когнитивных сервисов под названием «Decision» (Решение). Эти сервисы предоставляют пользователям конкретные рекомендации для эффективного принятия обоснованных решений. В категорию входят инструменты: Content Moderator (контент-модератор), недавно представленный Anomaly Detector (детектор аномалий), а также новый сервис под названием Personalizer (персонализатор), использующий алгоритмы обучения с подкреплением сигналами от среды взаимодействия для предоставления пользователям конкретных рекомендаций, позволяющих быстро принимать информированные решения. 
  • Microsoft внедряет технологии ИИ вAzure Search, делая функции когнитивного поиска общедоступными и обеспечивая пользователям возможность использовать алгоритмы когнитивных сервисов для извлечения новой аналитической информации из структурированного и неструктурированного контента. Кроме того, компания в настоящий момент тестирует новый функционал, позволяющий разработчикам сохранять ИИ-инсайты, полученные в ходе когнитивного поиска. Подобная функция упростит создание информоемких прикладных продуктов с использованием инструментов визуализации Power BI или моделей машинного обучения.

Очередные инновации в сфере Azure Machine Learing упрощают процессы создания и внедрения модулей машинного обучения:

  • функционал MLOps с интеграцией Azure DevOps обеспечивает воспроизводимость, контролируемость и автоматизацию всего жизненного цикла сценариев машинного обучения.
  • Инновации в сфере автоматизированного ML и интуитивный пользовательский интерфейс заметно упрощают создание высококачественных моделей.
  • Визуальный интерфейс машинного обучения предоставляет возможность бескодовой разработки и внедрения моделей с поддержкой перетаскивания объектов мышью.
  • Чтобы свести к минимуму возможные задержки и обеспечить экономически эффективный процесс формирования логических выводов, компания Microsoft анонсировала общедоступность аппаратно-ускоренных моделей на базе FPGA (программируемых логических интегральных схем), а также поддержку ONNX Runtime для NVIDIA TensorRT и Intel nGraph, ориентированную на высокоскоростные алгоритмы формирования логических выводов NVIDIA и чипсеты Intel.

Расширение возможностей на Интеллектуальной границе

Компания сегодня представила ряд новых продуктов и решений, направленных на дальнейшее удовлетворение существующих и будущих потребностей гибридного облака и граничных вычислений:

  • В частности, Microsoft представила Azure SQL Database Edge для поддержки широкого спектра потребностей edge-вычислений. Реляционный сервер базы данных, оптимизированный под сниженные вычислительные требования со встроенным функционалом ИИ, сочетает в себе возможности потоковой передачи данных с машинным обучением непосредственно в БД и графическими функциями для создания интеллектуальной граничной среды. Поскольку Azure SQL Database Edge использует тот же интерфейс программирования, что и Azure SQLDatabase и SQL Server, разработчики могут с легкостью переносить приложения в Интернет вещей без необходимости осваивать новые инструменты и языки программирования. Подобный подход обеспечивает непрерывность процесса программных разработок.
  • Microsoft также анонсировала новый язык открытого моделирования IoT Plug and Play, предназначенный для беспрепятственного подключения устройств Интернета вещей к облаку и позволяющий девелоперам решать одну из своих самых больших проблем, связанную с масштабным внедрением IoT-разработок. До этого, разработчикам приходилось писать специальные программы для каждого сетевого устройства, что заметно ограничивало масштабы внедрения прикладных сценариев Интернета вещей. IoT Plug and Play предоставит пользователям обширную экосистему сертифицированных партнерских устройств с возможностью быстрого подключения.
  • Компания Microsoft упрощает процессы создания ДР-продуктов с использованием шлема HoloLens2, представляя инновацию - HoloLens 2 Development Edition. Новый набор инструментов открывает разработчикам сценариев дополненной реальности доступ к решениям, помогающим им создавать и внедрять ПО для широкого спектра устройств.
  • К концу мая этого года девелоперам станет доступна поддержка Unreal Engine 4 для интеграции стриминговых и инструментальных платформ HoloLens 2. С помощью этого функционала разработчики смогут осуществлять высококачественную фотореалистичную визуализацию и создавать продукты дополненной реальности с эффектом погружения, предназначенные для архитекторов, проектирования продуктов, промышленного производства и т.д.

Существенное наращивание инвестиций в блокчейн-технологии

В прошлом году Microsoft представила платформу Azure Blockchain Workbench, обеспечившую разработчикам простой и интуитивно понятный интерфейс для моделирования блокчейн-приложений в предконфигурированной сети с поддержкой Azure.  А представленные сегодня инновации выводят функционал платформы на новый уровень.

  • Azure Blockchain Service упрощает формирование, управление и администрирование объединенных блокчейн-сетей, позволяя бизнесу концентрироваться на логике рабочих процессов и разработке приложений. Azure Blockchain Service обеспечивает создание полностью управляемой консорциум-сеим и предоставляет встроенные инструменты администрирования для выполнения общих управленческих задач: добавления новых членов, настройки прав доступа, аутентификации пользовательских приложений и т.д.
  • Ранее на этой неделе компания Microsoft сообщила, что Ethereum-платформа от J.P. Morgan, - Quorum, - стала первым распределенным реестром в Azure Blockchain Service, что предоставляет клиентам Microsoft и J.P. Morgan возможность развертывать и управлять масштабными блокчейн-сетями в облаке.  

Свыше 6 000 разработчиков и создателей контента на следующей неделе соберутся в Сиэтле, чтобы принять участие в конференции Microsoft и познакомиться с новейшими достижениями в сфере облачных и девелоперских технологий, а также первыми испытать их на практике. Представленные сегодня инновации предоставляют разработчикам всевозможные современные инструменты для создания приложений нового поколения для интеллектуального облака и интеллектуальной границы. А участников Build на следующей неделе ждет еще больше потрясающих новинок.

Компания Microsoft (код Nasdaq «MSFT» @microsoft) обеспечивает цифровой переход к эпохе интеллектуального облака и интеллектуальной периферии. Ее основная задача - обеспечить каждому человеку и каждой организации на планете возможность достичь большего.

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SOURCE Microsoft Corp.

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В преддверии конференции Build компания Microsoft представила инновации Azure для облака и граничных вычислений

News provided by

Microsoft Corp.

May 03, 2019, 04:33 ET