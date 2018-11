В рамках Международного телевизионного фестиваля Emmy состоялось вручение второй ежегодной премии JCS International Young Creatives Award

Президент компании JCSI Михал Граевски вручила награды молодым режиссерам, создавшим пронзительные работы на тему борьбы за мир

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 18 ноября 2018 г. /PRNewswire/ -- Президент компании JCS International President Михал Граевски (Michal Grayevsky) сегодня вручила награды лауреатам второй ежегодной премии JCS International Young Creatives Award. Церемония награждения состоялась в рамках Международного телевизионного фестиваля Emmy (International Emmy World Television Festival). Три лауреата премии - Радж Дутта (Raj Dutta) (Индия), Пути Пуар (Puti Puar) (Индонезия) и Шубхам Упрети (Shubham Upreti) (Индия) – являются авторами пронзительных 1-минутных видеороликов на тему «Stand Up for Peace» (Поборемся за мир).