В рамках Международного телевизионного фестиваля Emmy состоялось вручение второй ежегодной премии JCS International Young Creatives Award

Г-жа Пуар и г-н Дутта получили премии в ходе Церемонии награждения номинантов в рамках Международного телевизионного фестиваля Emmy, проходившего на территории отеля Sofitel в центре Нью-Йорка. Г-н Упрети был награжден заочно.

«Сегодня мы чествуем молодых творцов, чья работа способствует делу мира на нашей планете, - прокомментировала Михал Граевски, президент JCS International, член правления Международной академии и директор по коммуникациям RSL Investments II Corporation. - Перед нашим миром стоят множество задач и проблем, но эти молодые люди дают нам основания верить и надеяться на лучшее».

«Хочу поблагодарить г-на Рональда Лаудера (Ronald S. Lauder) за его необычайную щедрость, благодаря которой и существует эта премия, а также за неизменное стремление к миру, служащее истинным вдохновением для всех нас», - добавила г-жа Граевски.

Лауреатами премии JCS International Young Creatives Award в этом году стали: Радж Дутта (Индия) за работу под названием «Tea Shirt», в которой простота и непорочность юноши напоминает нам, что любой может сделать выбор в пользу мира; Пути Пуар (Индонезия) с работой «Peace is Action» - анимационным роликом, показывающим, как достичь мира, дав отпор агрессии и издевательствам; и Шубхам Упрети с роликом под названием «Mr. Peace», рассказывающим историю человека, оказавшимся на обочине сегодняшнего мира высоких скоростей.

В конкурсе JCS International Young Creatives Award принимали участие молодые авторы в возрасте 18-29 лет из всех уголков земного шара. Победители выбирались на основании таких критериев, как концепция, исполнение, развитие образов и креативность. В состав конкурсного жюри вошли: Михал Граевски, президент JCS International; первая леди Панамы Лорена Кастильо Гарсия де Варела (Lorena Castillo Garcia De Varela); Патрик Коннолли (Patrick Connolly), старший вице-президент по вопросам телевизионных программ AMC/SundanceTV Global; Эми Харгривз (Amy Hargreaves), актриса и продюсер; Можан Марно (Mozhan Marnò), актриса и продюсер; Бен Пайн (Ben Pyne), независимый консультант Pyne Media; Стивен Сигаллер (Stephen Segaller), вице-президент по вопросам телевизионных программ WNET Channel 13 и Дэниел Видеманн (Daniel Wiedemann), руководитель американской службы TV Globo.

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Видео - https://www.youtube.com/watch?v=HvFKSLDdMOc

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/786491/JCS_International.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/786492/JCSI_Puti_Puar___Michal_Grayevsky___Raj_Dutta.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/786493/JSCI_Michal_Grayevsky___Lorena_Castillo_de_Varela.jpg

SOURCE JCS International