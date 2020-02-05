В рамках стратегии глобализации Great Wall Motor дебютировала на индийском автосалоне

Китайский бренд Haval, уже успевший стать мировым лидером в сегменте внедорожников, не только организовал международный дебют своей новой модели Concept H, но и впервые представил в этом регионе свою программу Vision 2025. Посетители автосалона также смогли познакомиться с четырьмя высококлассными SUV на базе интеллектуальных технологий - F7, F7x, F5 и Н9, - уже хорошо зарекомендовавшими себя на других рынках мира. Great Wall EV, независимый бренд электромобилей в составе концерна Great Wall Motor, привез на автосалон свои флагманские модели EV R1 и EV iQ.

Следуя своей стратегии освоения индийского рынка, Great Wall Motor планирует обеспечить себе весьма обширное присутствие в этом регионе, охватив все сегменты отраслевого цикла - от НИОКР и производства до поставок и сбыта готовой продукции.

Great Wall Motor намеревается модернизировать свой проектно-конструкторский центр в Бангалоре с акцентом на создании "умных" и безопасных автомобилей для индийских потребителей. В планы компании также входит расширение инвестиций в региональные проекты НИОКР. Производитель также намерен ускорить процесс поглощения завода GM India в Талегаоне, где в последствии будет создан 10-й завод полного цикла сборки автомобилей Great Wall. Кроме того, Great Wall Holdings Group инвестирует строительство региональной базы по строительству автомобильных аккумуляторов, тем самым сформировав комплексную цепочку поставок. Бренд Haval представит на индийском рынке полный ассортимент своих внедорожников, а Great Wall EV ll выпустит ряд моделей для города и путешествий. Кроме продажи автомобилей на внутреннем рынке Индии, Great Wall Motor также будет экспортировать продукцию региональных заводов за рубеж.

Расширение присутствия в Индии не только поможет китайскому производителю значительно продвинуться на пути реализации своей глобальной стратегии, но и повысит его конкурентоспособность в мировой автоиндустрии.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1086557/Great_Wall_MOtor_Expo.jpg

SOURCE Great Wall Motor