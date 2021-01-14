В рамках виртуальной выставки CES компания Supermicro представит лучшие в отрасли, самые экологичные рабочие станции для облачного гейминга и видеостриминга, а также серверную инфраструктуру, обеспечивающую превосходную экономию затрат TCO и TCE

News provided by

Super Micro Computer, Inc.

Jan 14, 2021, 10:38 ET

Новая многоузловая мультипроцессорная платформа поддерживает растущие рынки компьютерных игр и стриминга   

САН-ХОСЕ, Калиф., 14 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), мировой лидер в области производительных высокоэффективных технологий для серверов и хранилищ, а также экологичных вычислительных систем, сегодня представляет передовые экологичные рабочие станции для облачного гейминга и видеостриминга, а также серверную инфраструктуру. Кроме того, компания Supermicro опубликовала подробную информацию о революционной многоузловой мультипроцессорной платформе для облачных игр и прямых трансляций.

Supermicro_Showcases_Industrys_Best

«Компания Supermicro поддерживает растущий спрос на высокопроизводительные рабочие станции и настольные системы на базе самых передовых процессоров и энергоэффективных систем для обеспечения максимальной производительности и удобства пользователей, ― заявил президент и генеральный директор Supermicro Чарльз Льян (Charles Liang). — Наши системы, включая новую процессорную платформу, отвечают самым высоким требованиям для облачного гейминга и высокотехнологичных вычислительных задач во многих отраслях».

Новая многоузловая/мультипроцессорная платформа

Эта многоузловая система обеспечивает до 10% экономии эксплуатационных расходов за счет совместного использования мощности и охлаждения. Новая двухузловая энергосберегающая ресурсосберегающая система типа 2U рассчитана на использование 64 ядер и 128 полос PCIe 4.0 с тремя процессорами PCIe 4.0 двойной ширины или шестью процессорами PCIe одинарной ширины при полной скорости на каждый узел.

Он идеально подходит для высокотехнологичного облачного гейминга и множества других вычислительных задач в рамках центров обработки данных. Эта система, оснащенная расширенным модулем ввода-вывода (AIOM) компании Supermicro для быстрого и гибкого сетевого взаимодействия, также способна обрабатывать большие объемы данных для требовательных систем искусственного интеллекта/машинного обучения (ИИ/МО), глубокого обучения и логических процессов.

Уникальная конструкция мультипроцессорного узла обеспечивает превосходную эксплуатационную пригодность по сравнению с представленными на рынке продуктами. Двухузловые гнезда в системе типа 2U извлекаются, что упрощает техническое обслуживание благодаря распределению мощности и ресурсов охлаждения. Эта уникальная конструкция и доступность графических процессоров снижают стоимость технического обслуживания и модернизации для решения требовательных задач с использованием ускорителя обработки графических данных, таких как облачный гейминг, как правило, требующий поддержания высокого уровня энергопотребления и частого технического обслуживания. 

Серверная/системная инфраструктура Supermicro

Портфолио компании Supermicro предусматривает поддержку недавно анонсированных решений 11-го поколения Intel® Core series (с кодовым названием Tiger Lake) и материнских плат (с кодовым названием Rocket Lake). Кроме того, технология «Интернет вещей» (IoT) и встроенные серверы Supermicro, поддерживающие быстрый рост числа подключенных устройств и новых приложений, включают в себя высококачественные серверные рабочие станции и настольные системы, поддерживающие новейшие масштабируемые процессоры Intel® Xeon®, а также несколько графических процессоров NVIDIA, повышающих производительность и творческий потенциал профессиональных художников, дизайнеров и инженеров. Кроме того, проверенные временем серверные решения SuperBlade® компании Supermicro поддерживают корпоративные среды.

По мере развития облачного гейминга SuperBlade предлагает самую мощную и затратоэффективную игровую платформу, оснащенную 40 графическими процессорами в пространстве 8U. Она может поддерживать самые требовательные онлайн-игры с высокой частотой кадров. Один корпус типа 8U способен вмещать 20 масштабируемых процессоров Xeon и серверов нового поколения Xeon Scalable на процессорах.

Рабочие станции Supermicro оптимизированы для выполнения задач, требующих мощных вычислительных и графических возможностей, обладая функциями серверного уровня, включая ячейки для хранения данных с возможностью «горячей» замены, системы IPMI и резервные источники питания уровня Titanium. В числе дополнительных возможностей однопроцессорные и двухпроцессорные конфигурации, позволяющие клиентам оптимизировать свою систему в соответствии с требованиями к графическому и техническому оборудованию. Рабочие станции Supermicro оснащаются воздушным и водяным охлаждением, обеспечивающим максимальную производительность вычислительных систем.

Supermicro выводит серверные и облачные решения на новый уровень благодаря усовершенствованной конструкции для обеспечения гибкой, сверхнадежной вычислительной системы с низким уровнем энергопотребления, а также сотрудничая с партнерами по разработке перспективных программных решений для целого ряда значимых вертикальных рынков.

О компании Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI) — ведущая инновационная компания в сфере разработки технологий для высокопроизводительных и высокоэффективных серверов — является одним из крупнейших поставщиков современных комплексных решений Server Building Block Solutions® для корпоративных центров обработки данных, а также систем облачных вычислений, искусственного интеллекта и периферийных вычислений по всему миру. Компания Supermicro неустанно стремится к обеспечению защиты окружающей среды, реализуя с этой целью свою программу "We Keep IT Green®", и предлагает клиентам наиболее энергоэффективные и экологически безопасные решения из всех представленных на рынке.

Supermicro, Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками или зарегистрированными товарными знаками компании Super Micro Computer, Inc.

SMCI-F

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1420236/Supermicro_Showcases_Industrys_Best.jpg

Related Links

http://www.supermicro.com

SOURCE Super Micro Computer, Inc.

Also from this source

Supermicro presenta le infrastrutture di cloud gaming,...

Supermicro Showcases Industry's Best and Greenest Cloud Gaming,...

Explore

More news releases in similar topics