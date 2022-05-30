В режиме онлайн прошла Китайская международная выставка индустрии больших данных 2022 г.

ГУЙЯН (Китай), 30 мая 2022 г. /PRNewswire/ -- 26 мая в Гуйяне, столице китайской провинции Гуйчжоу, в режиме онлайн прошла Китайская международная выставка индустрии больших данных 2022 года (China International Big Data Industry Expo 2022).

На церемонии открытия присутствовало большое число ведущих национальных и международных деятелей, включая государственных чиновников, предпринимателей и ученых, которые выступили с речами.

Тема выставки в этом году была обозначена как «Используя новые цифровые возможности и извлекая выгоду из цифровой ценности», и в ходе мероприятия было уделено много внимания тенденциям развития цифровой экономики в целях освоения новых возможностей для цифровой революции и промышленной трансформации.

В ходе однодневной сессии гости обсудили такие важные темы, как метавселенная, безопасность данных и промышленный Интернет. Кроме того, основное внимание в ходе выставки было уделено глубокой интеграции больших данных в реальную экономику, социальное управление, жизнеобеспечение населения и возрождение сельских районов. Обсуждалась также тема использования данных для преобразования традиционных отраслей в рамках полной цепи.

Помимо восьми форумов внимание к себе также привлекло мероприятие Big Data Expo Release, целью которого стала демонстрация выдающихся достижений в области использования больших данных в промышленности, сельском хозяйстве и туризме. В рамках данного мероприятия 55 из 437 научно-технических достижений получили премию Big Data Expo Leading Technology Achievement Award, включая 24 новых продукта, 26 новых технологий и пять бизнес-моделей.

Для создания интерактивной платформы и обеспечения иммерсивного опыта организаторы выставки обратились к новым средствам связи. Например, на выставке использовались интеллектуальные службы конференц-связи, виртуальные существа и технологии передачи данных с низкой задержкой.

В этом году выставка была организована совместно с Национальной комиссией по развитию и реформам, Министерством промышленности и информационных технологий, Управлением киберпространства Китая и Народным правительством провинции Гуйчжоу.

Основываясь на стратегическом позиционировании Гуйчжоу, Китайская международная выставка индустрии больших данных 2022 года подчеркнула важность инноваций в преобразовании технологических достижений с расчетом на использование полученного опыта для промышленной модернизации и строительства цифрового Китая.

За последние годы Гуйчжоу ускорил создание первой в стране всеобъемлющей пилотной зоны для работы с большими данными национального уровня. По темпам развития цифровой экономики эта провинция занимает первое место в стране на протяжении 6 лет подряд.

Китайская международная выставка индустрии больших данных, ставшая первой в мире выставкой национального уровня на тему больших данных, проводится уже седьмой раз подряд начиная с 2015 года. Это мероприятие стало платформой мирового класса для демонстрации последних достижений, обмена идеями и стимулирования сотрудничества в данной отрасли.

SOURCE The China International Big Data Industry Expo 2022 Organizing Committee