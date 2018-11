V roku 2019 Japonsko usporiada tretí ročník Medzinárodnej otvorenej umeleckej súťaže „Art Olympia 2019"

SAITAMA, Japonsko, 19. novembra, 2018 /PRNewswire/ -- V Japonsku sa v budúcom roku bude konať tretí ročník ročník Medzinárodnej otvorenej umeleckej súťaže „Art Olympia 2019". Mená víťazov budú známe v júni a v tom istom mesiaci sa otvorí aj výstava ich diel. Art Olympia je súťaž, ktorá sa koná raz za dva roky s cieľom odhaliť nových talentovaných umelcov a poskytnúť im podporu. Do posledného kola v Tokiu vyberie porota pozostávajúca z odborníkov z celého sveta približne 160 umeleckých diel. Ten, kto sa umiestni na prvom mieste, dostane odmenu vo výške 120 000 USD. Finančnou čiastkou budú odmenení aj ďalší 160 umelci a diela 1 000 zúčastnených z nich budú vystavené a získajú uznanie. V rámci tejto súťaže budú udelené hotovostné ceny v hodnote približne 500 000 USD a tiež odmeny podporujúce budúce aktivity umelcov.

(Logo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102884/201811019871/_prw_PI1lg_B1DIAdpm.JPG)

Do tretieho ročníka súťaže Art Olympia je možné prihlasovať dvojrozmerné umelecké diela. Akceptované budú tiež diela vytvorené technikami akrylu, akvarelu a vodových farieb, pastelu, s použitím minerálnych pigmentov, grafickými technikami, kresby vytvorené uhľom, digitálne/multimediálne umenie, zmiešané médiá, fotografia, atď. Maximálna veľkosť je 117cm x 117cm (46 x 46 palcov).

Primárne hodnotenie sa bude odvíjať od fotografií umeleckých diel autorov a finálne budú posudzované reálne umelecké diela na základe bodovacieho systému, ktorý bude sprístupnený aj verejnosti. S cieľom podpory mladých umelcov vytvorila súťaž Art Olympia študentskú kategóriu umožňujúcu študentom prihlásiť sa aj do všeobecnej aj do študentskej kategórie.

Medzinárodná porota sa skladá z týchto odborníkov:

Brett Littman: riaditeľ, múzeum Noguchi/New York

Chu Teh-I: umelec, zakladateľ Kuandského múzea výtvarného umenia/Taipei

Florence Derieux: riaditeľka výstav v múzeu Hauser & Wirth/New York

Emmanuelle Lequeux: novinárka Le Monde/Paríž

Zheng Lin: zakladateľ a riaditeľ galérie súčasného umenia Tang /Peking

Tokijská porota:

Hiroshi Senju: umelec

Toyomi Hoshina: viceprezident, Tokijská umelecká univerzita

Akiya Takahashi: riaditeľ, múzeum Mitsubishi Ichigokan

Yuko Hasegawa: kurátor múzea súčasného umenia v Tokiu

Akiko Endo: umelec

Ceny:

Všeobecná kategória: 1. cena 120 000 USD (jeden víťaz)

Študentská kategória: 1. cena 20 000 USD (jeden víťaz)

1 000 umelcov dostane odmeny a ich diela budú prezentované.

Harmonogram:

1. Prihlášky môžete posielať v období: od 1. októbra 2018 do 15. marca 2019

2. Vyhlásenie víťazov: 6. júna 2019

3. Výstava: Toshima Ward Office Building, od 8. do 16. júna 2019

Tokijské metropolitné múzeum umenia, od 23. do 29. júna 2019

Medzinárodná otvorená umelecká súťaž „Art Olympia 2019"

Anglická, čínska, taiwanská, japonská verzia: http://artolympia.info/

Prihlášky môžete posielať prostredníctvom webovej stránky: http://www.juriedartservices.com/index.php?content=event_info&event_id=1452

http://artolympia.jp/enart/



