В Саудовской Аравии прошел первый виртуальный день открытых дверей компании Sinopec

Тесное сотрудничество

В ходе онлайн-презентации представители Sinopec рассказали о главных достижениях компании с момента выхода на рынок Саудовской Аравии в 2000 году, представила свои новейшие разработки и ответили на вопросы аудитории.

Вот уже более двух десятилетий Sinopec предоставляет высококачественные инженерные и технологические услуги саудовской нефтехимической отрасли, а также поставляет региональным клиентам передовое оборудование и сопутствующую продукцию.

Вместе с местными партнерами Sinopec создала совместное предприятие и открыла нефтеперерабатывающий завод. Первая буровая платформа китайской компании появилась в Саудовской Аравии в 2000 году. На сегодня число таких платформ приближается к семи десяткам. Придерживаясь стандартов безопасного и эффективного строительства, Sinopec удалось обеспечить себе высокую репутацию среди саудовских заказчиков.

Чтобы стимулировать развитие технологий бурения, Sinopec в 2017 году учредила на территории Техно-долины в Дархане специальное научно-производственное предприятие Sinopec Tech Middle East, ставшее первым в стране китайским центром НИОКР. Эта инициатива наглядно подтвердила стремление Sinopec обеспечить себе статус ведущей мировой компании отрасли экологически безопасной энергетики и химии, а также желание добиваться этой цели посредством расширенного сотрудничества региональными сообществами и властями.

На сегодняшний день Sinopec реализует четырехлетний проект геофизической 3D-разведки: свыше 1 000 сотрудников компании ежедневно трудятся на участке саудовской пустыни площадью 200 км2 при 50-градусной жаре. С момента выхода на рынок Саудовской Аравии в 2004 году специалисты Sinopec Exploration успешно осуществили девять аналогичных проектов, характеризовавшихся применением передовых технологий, а также соблюдением высочайших стандартов охраны труда и защиты окружающей среды.

В 2008 году Sinopec открыла здесь центр подготовки саудовских специалистов по нефтегазодобыче. За это время первый в истории компании зарубежный центр подготовки персонала в сотрудничестве с Saudi Aramco Training и международными учебными заведениями провел свыше 1 310 курсов и подготовил более 30 000 квалифицированных сотрудников. Учебный центр также является важной платформой для китайско-арабского культурного обмена, а работающий здесь книжный магазин под символическим названием "Шелковый путь" дает студентам возможность поближе познакомиться с богатейшим культурным наследием Поднебесной.

В стремлении помочь Саудовской Аравии реализовать свою стратегию-2030, предполагающую формирование активного сообщества, процветающей экономики и амбициозной нации, компания Sinopec строит более 30 городских путепроводов и переходов, а также участвует в создании 300-километровой ирригационной системы и внутренней водной магистрали протяженностью 600 км, которая соединит Янбу со священным городом Мединой.

Одновременно с виртуальным днем открытых дверей Sinopec презентовала книгу под названием "100 моих зарубежных коллег", рассказывающую истории сотрудников компании в различных уголках земного шара. Кроме того, на днях официальные аккаунты Sinopec появились в российских сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте.

Растущее международное присутствие

Sinopec реализует 350 проектов, располагает 327 офисами и штатом из 52 000 сотрудников в 60 странах мира. Зарубежные активы компании оцениваются в более чем 600 млрд юаней. Следуя принципам инициативы "Один пояс, один путь", компания активно развивает партнерства в международном энергетическом секторе, создавая новые платформы для глобального взаимовыгодного сотрудничества. Предприятие стремится оказывать поддержку странам инициативы, включая Саудовскую Аравию, Россию и Кувейт, на пути перехода от экономики, ориентированной на экспорт ресурсов, к ресурсопереребатывающей модели, всячески способствуя их устойчивому развитию.

В сегодняшние времена высочайшей неопределенности Sinopec продолжает сотрудничать с местными правительствами в борьбе против пандемии Covid-19 с целью ускоренного возобновления производства и текущих проектов и обеспечения безопасности своих сотрудников по всему земному шару.

О компании Sinopec

Sinopec Corp. - одна из крупнейших интегрированных компаний энергетической и химической отраслей Китая. В число основных направлений ее деятельности входит разведка и добыча, перекачка и сбыт нефти и природного газа; продажа, хранение и транспортировка нефтепродуктов, углехимических продуктов, синтетических волокон, удобрений и других изделий химпрома; импорт и экспорт (в том числе в качестве агента) нефти и газа, нефтепродуктов, промышленной химии, а также других товаров и технологий; исследования, разработка и прикладное применение технологий и информации.

В основе корпоративной концепции Sinopec лежит стремление "давать запал прекрасной жизни", а центральными корпоративными ценностями компании являются "люди, социальная ответственность, этические принципы, точность, инновации и взаимовыгодное сотрудничество". Предприятие реализует стратегии ценностно-ориентированного инновационного развития, интеграции ресурсов, открытого партнерства, а также экологичного развития с отказом от вредных выбросов. Вся деятельность компании направлена на создание ведущего мирового конгломерата энергетической и химической отраслей.

Видео - https://www.youtube.com/watch?v=VanwNQqHr8g

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

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