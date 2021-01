V šesti evropských zemích byl spuštěn online prodej alkalických baterií CHiQ

Alkalické baterie CHiQ s vysokým výkonem byly oficiálně představeny v roce 2019. Splňují požadavky směrnice EU ROHS (Restriction of Hazardous Substances – Omezení škodlivých látek) a nařízení REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals – o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek) na ochranu životního prostředí. Tyto baterie jsou osazeny novou generací vysoce výkonných bateriových článků, které vyvinul tým firmy Changhong pro výzkum a vývoj baterií v průběhu 5 let. Díky tomu tyto baterie vynikají skvělým výkonem a vysokou provozní bezpečností a spolehlivostí. Při dodržení běžných podmínek pro uskladnění těchto baterií si dokážou zachovat svou kapacitu až po dobu 10 let.