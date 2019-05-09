В Сеуле открылось консульство Республики Словения

Словения - государство в Центральной Европе и Средиземноморье, расположенное в самом «сердце» альпийского, адриатического и дунайского регионов, на перекрестке Западной и Юго-Восточной Европы. Стране удалось развить свою экономику благодаря наиболее высоким среди всех бывших югославских государств темпам индустриализации. Словения - член Евросоюза и НАТО, а также Шенгенского соглашения и Еврозоны. С момента установления дипломатических отношений в 1992 году Южная Корея и Словения планомерно укрепляют дружественные двусторонние отношения.

Статус главы правления Halla Group Мон Вон Чунг как почетного консула Республики Словения в Сеуле 19 февраля был официально подтвержден Министерством иностранных дел Южной Кореи. На протяжении многих лет он активно работает в дипломатической сфере.

Г-н Чунг отметил: «Принимая во внимание тот факт, что Словения служит своеобразным мостом между Азией и Европой и обладает колоссальным потенциалом, для меня большая честь получить звание почетного консула Словении в Сеуле». Он также добавил, что намеревается «со всей ответственностью выполнять функции связующего звена между двумя государствами, которые вот уже двадцать семь лет поддерживают дружеские отношения».

Консульство Республики Словения в Сеуле предоставляет информацию о правах словенских граждан и организаций на территории Южной Кореи. Корейские компании и частные лица, в свою очередь, могут получить сведения об открытии бизнеса в Словении, а также о культуре, науке и спорте этой средиземноморской страны.

С открытием Консульства Словении в Сеуле Halla Group планирует возглавить процесс углубления дружеских связей, экономического сотрудничества и культурного обмена между двумя странами. Консульство расположено на территории штаб-квартиры компании на десятом этаже офисного центра Sigma Tower в сеульском районе Джамсинг.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/882910/Halla_Group_opening_ceremony.jpg

SOURCE Halla Group