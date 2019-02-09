В Сеуле состоялась церемония награждения лауреатов премии Sunhak Peace Prize-2019 Варис Дирие и Акинвуми Айодеи Адесины

Комитет по присуждению премии высоко оценил заслуги д-ра Адесины в улучшении экономики африканских стран путем рационального государственного управления и сельскохозяйственных инноваций. Он внес неоценимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности жителей Африки, тем самым повысив качество жизни для миллионов африканцев, вынужденных существовать за чертой бедности.

Варис Дирие удостоена этой высокой награды за неустанные усилия по отстаиванию прав женщин, непримиримую борьбу за искоренение уродующих традиций женского обрезания и защиту юных девушек, рискующих стать жертвами этого варварского ритуала.

В ходе церемонии награждения каждый лауреат получил денежное вознаграждение в размере 500 000 долл. США, а также медаль и памятную табличку из рук основателя премии д-ра Хака Джа Хан Муна (Hak Ja Han Moon) и главы комитета д-ра Ил Сик Хона (Il Sik Hong).

В торжественном мероприятии приняли участие свыше 1 000 почетных гостей, в число которых вошли действующие и бывшие президенты, вице-президенты, политические лидеры и бизнесмены из различных стран Африки, а также представители правительственных учреждений, научных кругов, бизнеса, средств массовой информации и религиозных организаций.

Посол Кеннет Куинн (Kenneth M. Quin), занимающий пост президента Фонда Всемирной продовольственной премии, выступил с поздравительной речью, отметив, что оба лауреата вносят по-настоящему ощутимый вклад в защиту прав человека и гуманитарное развитие в Африке.

Принимая высокую награду, д-р Адесина заявил, что в голодном обществе мир невозможен, а эта премия служит для него призывом делать как можно больше для самых нуждающихся представителей мирового населения и особенно для жителей черного континента.

Варис Дарие, в свою очередь, подчеркнула необходимость полного отказа от традиции удаления женских наружных гениталий и заверила собравшихся в твердом намерении продолжать борьбу за права женщин и девушек до тех пор, пока общество не начнет их по-настоящему уважать.

Президент Хон сделал акцент на важности концепции «единой семьи под властью бога» и вопросов развития человеческого потенциала в Африке. В своей приветственной речи он отметил, что мира можно достичь лишь при условии, что права каждого человека на земле будут надежно защищены, а преданность лауреатов премии своему делу способна сделать человечество на один шаг ближе к открытию новой главы в истории мирного общества.

Премия Sunhak Peace Prize вручается частным лицам и организациям, внесшим заметный вклад в развитие мира и человеческого потенциала будущих поколений.

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Фото - https://mma.prnewswire.com/media/819899/Waris_Dirie.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/819900/The_Sunhak_Peace_Prize_Committee.jpg

SOURCE The Sunhak Peace Prize Committee