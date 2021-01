V šiestich európskych krajinách bol spustený online predaj alkalických batérií ChiQ

Alkalické batérie ChiQ s vysokým výkonom boli oficiálne predstavené v roku 2019. Spĺňajú požiadavky smernice EÚ ROHS (Restriction of Hazardous Substances - Obmedzenie škodlivých látok) a nariadenia REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok) na ochranu životného prostredia. Tieto batérie sú osadené novou generáciou vysoko výkonných batériových článkov, ktoré vyvinul tím firmy Changhong pre výskum a vývoj batérií v priebehu 5 rokov. Vďaka tomu tieto batérie vynikajú skvelým výkonom a vysokou prevádzkovou bezpečnosťou a spoľahlivosťou. Pri dodržaní bežných podmienok pre uskladnenie týchto batérií si dokážu zachovať svoju kapacitu až po dobu 10 rokov.