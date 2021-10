V škole Čching-chua SIGS vyvinuli satelitné techniky inverzie uhlíkových emisií na skúmanie síl, ktoré podporujú trendy globálnych emisií z lesných požiarov

ŠEN-ČEN, Čína, 18. októbra 2021 /PRNewswire/ -- Tím Zhenga Bo z Inštitútu životného prostredia a ekológie, International Graduate School v Čching-chua Šen-čen (SIGS), vyvinul nový systém inverzie atmosféry na odvodenie globálnych emisií uhlíka z lesných požiarov zo satelitného získavania oxidu uhoľnatého, skúmal priestorové a časové trendy a hnacie sily globálnych emisií CO 2 z lesných požiarov v období rokov 2000 – 2019. Jeho štúdia naznačuje, že absencia súčasného rýchleho poklesu globálnych emisií z lesných požiarov so spálenou oblasťou predstavuje rastúce emisie z lesných požiarov. Táto štúdia môže nasmerovať budúci vývoj globálneho rámca pre monitorovanie a inverziu uhlíkového rozpočtu na základe satelitného diaľkového snímania. Štúdia Dr. Zhenga „Zvyšovanie emisií z lesných požiarov napriek poklesu globálnej spálenej oblasti" bol uverejnený v časopise Science Advances 24. septembra (https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abh2646).

Satelity zaznamenali globálny pokles v požiarom spálených oblastiach s trávnatými plochami, čo sa zhoduje s nízkym nárastom oproti lesom za posledné desaťročia. Bo Zheng a jeho kolegovia vyvinuli atmosférický inverzný systém, ktorý ukazuje, že globálne emisie z požiarov sú od roku 2000 stabilné alebo sa mierne znižujú napriek značnému poklesu globálnej spálenej oblasti, čo je spôsobené nárastom emisií z lesných požiarov kompenzujúcich znižujúce sa emisie z požiarov trávy a kríkov. Lesné požiare sú väčšími zdrojmi CO 2 na jednotku spálenej plochy než požiare trávnatých porastov, s pomalou alebo neúplnou následnou obnovou – niekedy nedochádza k obnove v dôsledku degradácie a odlesňovania. Vzhľadom na to, že sa požiare šíria v lesných oblastiach, pomalá obnova absorpcie CO 2 na spálených lesných pôdach oslabuje záchytnú kapacitu pôdy, z čoho vyplýva, že napriek poklesu globálnej spálenej oblasti nedošlo k zmierneniu tlaku z globálnych požiarov na klímu.

Čching-chua SIGS je vysokoškolská vzdelávacia a výskumná inštitúcia, ktorú spoločne zriadili prestížna univerzita Čching-chua a vláda Šen-čenu. Inštitút životného prostredia a ekológie (IEE) je dôležitou súčasťou environmentálnej vednej disciplíny v Čching-chua.

