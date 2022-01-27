В статье Д. Фирташ задается вопросом: «Почему Украина не может стать Швейцарией Евразии?»

ВАШИНГТОН, 27 января 2022 г. /PRNewswire/ -- В статье, опубликованной сегодня адвокатом Дмитрия Фирташа Лэнни Дж. Дэвисом (Lanny J. Davis) на странице г-на Дэвиса на сайте Medium, украинский бизнесмен спрашивает своих земляков-украинцев: «Почему Украина не может стать Швейцарией Евразии?» Г-н Фирташ упоминает тот факт, что исторически на Украине «сходятся торговые пути между Европой и Азией».

В мае 2014 г. Фирташ написал статью для англоязычной украинской газеты Kyiv Post под заголовком «Украина должна быть сильной, независимой и нейтральной». Г-н Фирташ ссылается на нее, комментируя текущий кризис:

«Российские войска находятся у границы Украины, президент Байден и союзники по НАТО предупреждают о серьезных последствиях, если Россия нарушит суверенитет нашей страны и вторгнется в нее. В свете вышесказанного название моей статьи для Kyiv Post, опубликованной восемь лет назад, по-прежнему актуально. И, что еще важнее, в нем содержится вероятное решение для сегодняшнего кризиса».

Тем не менее, в своей новой статье г-н Фирташ отмечает, что такое решение должно быть принято самими украинцами, а не под давлением внешних сил или наций.

«Я практически уверен, что мое мнение разделяет множество украинцев, они хотели бы получить доступ к преимуществам обоих миров — нейтралитету, торговле и хорошим отношениям со всеми сторонами. А почему бы и нет? В этом случае появится больше рабочих мест, это станет залогом процветания Украины. Нейтральную Украину не следует рассматривать как угрозу для Америки, Европы или России. Выражение "если вы не с нами, то вы против нас" не только в корне неверно, оно опасно в нынешних обстоятельствах», — пишет г-н Фирташ.

Украинский бизнесмен добавил следующее:

«Плохо, что Украина не может заявить о своем нейтралитете так, чтобы это не выглядело, будто страна приняла подобное решение из-за угроз извне, а не в собственных интересах».

Г-н Лэнни Дж. Дэвис, один из адвокатов г-на Фирташа, опубликовал статью украинского бизнесмена на своей странице на сайте Medium.com. Коллегой г-на Дэвиса в США является Дэн Уэбб (Dan Webb), бывший прокурор США в Чикаго.

В подводке к своей статье г-н Дэвис подчеркнул следующее:

«Успешный украинский бизнесмен г-н Фирташ последние девять лет вынужден проживать в столице Австрии Вене, чтобы избежать экстрадиции в США в связи с обвинением в организации «схемы подкупа» индийских чиновников. При этом речь не идет о фактическом взяточничестве, а ситуация не имеет никакого отношения к США. Бизнесмен категорически отвергает все обвинения».

Для ознакомления с колонкой автора перейдите по следующей ссылке: https://lannyjdavis.medium.com/why-cant-ukraine-be-the-switzerland-of-eurasia-b401c37baaf3

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ КОМПАНИЕЙ DAVIS, GOLDBERG & GALPER PLLC, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ, ОТ ИМЕНИ ДМИТРИЯ ФИРТАША. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ, ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ.

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SOURCE Lanny Davis