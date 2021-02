Vaardigheidstrainingen in organisaties gaan online, maar beantwoorden nog steeds niet aan de verwachtingen van werknemers, zo blijkt uit het rapport van Gamelearn

Meer dan 70% van de ondervraagde HR-professionals beweert dat hun bedrijven de overgang van face-to-face sessies naar digitale opleidingen in 2020 moesten versnellen . Een vergelijkbaar percentage bedrijven zegt dat zij hun investeringen in e-learning in 2021 zullen verhogen, of op zijn minst op peil zullen houden.

Maar hoewel de digitalisering van bedrijfsopleidingen vorig jaar aanzienlijk is toegenomen, lijkt het nog steeds te ontbreken aan de verwachte innovatie. 51% van de werknemers die Gamelearn heeft ondervraagd beweert dat de onlinecursussen van hun bedrijf saai en weinig interactief zijn. In het verlengde hiervan zijn HR-professionals zich ervan bewust dat zij de betrokkenheid en motivatie van hun werknemers in onlinesettings moeten stimuleren. Helaas weerspiegelt de realiteit dat ideaal niet en zijn vooral pdf-tekstdocumenten (61%) en video's (62%) de belangrijkste formats voor digitale opleiding. Deze formats worden gezien als eenrichtingsverkeer en niet-interactief, omdat werknemers via deze methoden niet onmiddellijk feedback kunnen krijgen.

Contradictions of Corporate training 2021 focust op de verschillen tussen degenen die verantwoordelijk zijn voor opleidingen in bedrijven en hun werknemers - een kloof die al zichtbaar was, maar die door dit rapport wordt bevestigd. Niettemin blijkt hieruit ook dat er raakvlakken zijn. HR-professionals bewijzen dat zij zich bewust zijn van de voordelen van het opnemen van meer aantrekkelijke en ontwrichtende elementen in hun bedrijfsopleidingen. Net als veel van de geraadpleegde werknemers denken HR-professionals dat levensechte simulaties (52%) en gamification-elementen (36%) zouden helpen om werknemers meer te betrekken bij de inhoud die ze leren.

Het volledige rapport van Gamelearn is gratis downloadbaar en bevat de deskundige mening van HR-managers over de status-quo van bedrijfsopleidingen. Het wijdt ook een hoofdstuk aan de kijk van werknemers op de top employer brands van grote bedrijven in diverse sectoren, zoals de farmaceutische, financiële en technologische sector.

Over Gamelearn:

Gamelearn is het toonaangevende platform voor videogames voor bedrijfstrainingen. Het Spaanse bedrijf heeft een revolutie teweeggebracht in de bedrijfsopleidingssector met zijn game-based leermethode en is met talrijke prijzen onderscheiden. Gamelearn heeft meegewerkt aan de training, de opleiding en de vorming van medewerkers van bijna 5.000 organisaties over de hele wereld.

