Vaasan Sähköverkko ja Landis+Gyr solmivat sopimuksen tulevaisuuden mittausratkaisusta ja älymittarien toimittamisesta

Vaasan Sähköverkko laajentaa pitkäaikaista mittauspalveluyhteistyötään Landis+Gyr Oy:n kanssa ottamalla käyttöön uuden sukupolven mittaus- ja tietoliikenneratkaisun vastaamaan uusien mittaussäädösten tuomiin tulevaisuuden tarpeisiin.

JYVASKYLA, Suomi, 25. lokakuuta 2022 /PRNewswire/ -- Vaasan Sähköverkko Oy on päättänyt jatkaa pitkäaikaista mittauspalveluyhteistyötä Landis+Gyr Oy:n (SIX: LAND) kanssa. Sopimus sisältää 65.000 älykkäiden mittalaitteiden toimituksen ja asennuksen, luotettavan IoT-verkkoviestinnän sekä 10-vuotisen hallitun palvelusopimuksen.

Landis+Gyr's new generation of IoT-ready smart meters

Mittauspalveluja päivitetään vastaamaan tulevaisuuden tarpeita korvaamalla tulevina vuosina koko käytössä oleva mittarikanta uusilla tehokkailla ja älykkäillä mittalaitteilla (E360, E360 CT, E660). Valitut mittauslaitteet ja -palvelut täyttävät kaikki uuden mittausasetuksen vaatimukset, mukaan lukien 15 minuutin tai tarvittaessa lyhyemmänkin mittausjakson, laajat sähkönlaadun seurantaominaisuudet ja liitännät kotiautomaation kanssa. Tietoliikenneratkaisussa siirrytään luotettavaan ja kustannustehokkaaseen mobiiliin IoT-teknologiaan (NB-IoT ja LTE M1).

Vaasan Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja, Juha Rintamäki sanoi:

"Yhteistyö on ollut sujuvaa, ja siksi on luontevaa jatkaa ja laajentaa sitä. Uuden kokonaisvaltaisen palvelun avulla pystymme hoitamaan nykyiset ja tulevat mittaustarpeet sekä sähkönkulutuksen että pientuotannon osalta. Järjestelmä tarjoaa myös ajantasaista tietoa sähköverkon tilasta aina yksittäisen liittymän tasolle, mikä parantaa asiakaskokemusta ja tehostaa vikatilanteiden hoitamista.

Suomi oli yksi ensimmäisistä maista, jotka ottivat älykkään mittauksen laajamittaisesti käyttöön. Uuden asetuksen mukaan asennettujen laitteiden on toimittava paitsi sähkömittareina myös älykkäinä päätepisteinä, jotka pystyvät hallitsemaan kehittyneitä sähkönlaadun mittauksia ja automatisoituja ohjauksia verkon reunalla.

"Tämänhetkinen energiatilanne osoittaa, että energialaitokset tarvitsevat nopeaa, luotettavaa ja turvallista tiedonsiirtoa ja -käyttöä", totesi Landis+Gyrin Suomen myyntijohtaja, Tommi Österberg. "Kyky seurata ja käsitellä dataa verkossa ja sen reunalla edistää parempaa kuormituksen tasausta, sähkön laatua ja luotettavuutta. Odotamme innolla, että voimme laajentaa pitkäaikaista yhteistyösuhdettamme Vaasan Sähköverkko Oy:n kanssa ja tukea sen teknologiauudistuksia uusimmilla työkaluilla ja palveluilla. "

Vaasan Sähköverkossa tarjoamme edullisia ja toimintavarmoja siirtoyhteyksiä alueemme asukkaille ja yrityksille. Meillä on myös tärkeä tehtävä yhteiskunnallisesti kriittisten toimintojen varmistamisessa. Olemme osa vahvaa Vaasan Sähkö -energiakonsernia. Tavoitteellisuus, intohimo ja yhdessä tekeminen ovat konsernimme arvot. Vaasan Sähköverkko Oy:ssä työskentelee 32 alan ammattilaista ja liikevaihto oli vuonna 2021 noin 36 miljoonaa euroa. Lisätietoja verkkosivultamme vaasansahkoverkko.fi

Landis+Gyr

Landis+Gyr on johtava integroitujen energianhallintaratkaisujen maailmanlaajuinen toimittaja. Mittaamme ja analysoimme energian käyttöä tuottaaksemme vaikuttavaa analytiikkaa älykkäiden verkkojen ja infrastruktuurin hallintaa varten, minkä ansiosta energialaitokset ja kuluttajat voivat vähentää energiankulutusta. Innovatiivinen ja hyväksi havaittu ohjelmisto-, palvelu- ja älykäs anturiteknologiaportfoliomme on keskeinen tekijä sähköverkon hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Landis+Gyr on välttänyt yli 9 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä 2 tilikaudella 2021 ja sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä, joten Landis+Gyr hallitsee energiaa paremmin - vuodesta 1896 lähtien. Landis+Gyrin liikevaihto oli 1,5 miljardia Yhdysvaltain dollaria tilikaudella 2021, ja se työllistää noin 6 500 lahjakasta työntekijää viidellä mantereella. Lisätietoja saat verkkosivuiltamme www.landisgyr.eu. Suomessa työllistänne noin 250 energia-alan ammattilaista ja toimintamme on keskittynyt Jyväskylään sekä Vantaalle. Lisätietoja verkkosivultamme www.landisgyr.fi.

Kuva - https://mma.prnewswire.com/media/1928862/Landis_Gyr_smart_meters.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1672109/Landis_Gyr_Logo.jpg

