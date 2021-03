Vähittäiskaupalle koittaa uusi aikakausi, kun Flying Tiger Copenhagen esittelee MishiPay:n Scan & Go -mobiiliratkaisun

LONTOO, 19. maaliskuuta 2021 /PRNewswire/ -- Maailman johtava lajikejälleenmyyjä Flying Tiger Copenhagen lanseeraa MishiPay:n mobiilin itsepalvelukassaratkaisun, joka tarjoaa mahdollisuuden kaupan elvyttämiseen rankan vähittäiskauppavuoden jälkeen. MishiPay:n uuden "Scan & Go" -tekniikan avulla 30 Flying Tiger Copenhagen -myymälän asiakkaat Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa voivat nyt skannata ja maksaa ostoksensa älypuhelimillaan, ja siten vapaasti poistua myymälästä ilman jonottamista tavanomaiselle kassalle. Tämä teknologia voi muuttaa ostotapojamme pysyvästi.

Se elävöittää myymäläkokemusta tarjoamalla nopeamman ja turvallisemman ostokokemuksen

Maailmanlaajuinen pandemia on nopeuttanut mobiilipohjaisten kassaratkaisujen käyttöönottoa. MishiPay:n innovatiivinen mobiilikäyttöinen itsepalvelukassajärjestelmä voi auttaa suojaamaan sekä asiakkaita että henkilökuntaa poistamalla asiakkaiden tarpeen koskettaa kauppalaitteistoja ja vähentämällä samalla jonottamista. Tämän lisäksi tekniikka voidaan integroida nopeasti ja saumattomasti nykyisiin maksu- ja tilaustenhallintajärjestelmiin, ilman lisälaitteistoon investoimista. MishiPay luo aivan uudenlaisen asiakaskokemuksen, ja samalla se irrottaa henkilökunnan kassoilta auttamaan asiakkaita ja huolehtimaan myymälän muista töistä.

Flying Tiger Copenhagenin toimitusjohtaja Martin Jermiin kertoi lanseerauksesta: "Kaikki myymälöissämme olevat tuotteet on suunniteltu ilahduttamaan ihmisiä, mutta tiedämme, että kassakokemus voi toisinaan tehdä shoppailusta hieman vähemmän onnellisen kokemuksen. MishiPay auttaa meitä tässä suhteessa poistamalla jonotustarpeen ostosten maksun yhteydestä. Odotamme myös innolla, miten tekniikka voi vaikuttaa myymälöidemme toimintaan ja asiakaskokemukseen antamalla myymälätiimiemme keskittyä palvelemaan ja neuvomaan asiakkaita kassatyön sijasta."

Flying Tiger Copenhagen on viimeisin jälleenmyyjä, joka on tehnyt yhteistyötä MishiPay:n kanssa; tämä palkittu brittiläinen teknologiayritys on lanseerannut hiljattain myös MUJI:n, Sparin, Londisin ja Decathlon Deutschlandin kanssa. MishiPay:n perustaja ja toimitusjohtaja Mustafa Khanwala sanoi: "Teknologiamme tuominen Flying Tiger Copenhagen -asiakkaille on uusi, jännittävä askel MishiPay:lle, ja olemme iloisia voidessamme auttaa vähittäiskauppoja palautumaan pandemian jälkeen. On ollut etuoikeus työskennellä Tigerin motivoituneen tiimin rinnalla ja nähdä, kuinka tärkeää heille on tuottaa parempia kokemuksia asiakkailleen ja kehittää tehokkuutta myymälätiimeilleen. Pyrimme tuomaan tämän tekniikan asiakkaille satoihin Flying Tiger Copenhagen -kauppoihin ympäri maailmaa."

