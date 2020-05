Vakrangee classificada em primeiro lugar como empresa do setor de software e serviços de acordo com avaliação ASG da Sustainalytics

A Sustainalytics é uma líder mundial de classificação de práticas ambientais, sociais e de governança (ASG). Quando lançada, a classificação ASG abrangia 9.000 empresas, mas agora o número aumentou para 12.000.

Em relação à privacidade e segurança de dados, a Vakrangee recebeu uma pontuação de 100/100, o que representa políticas fortes e consistentes de privacidade e segurança de dados em vigor. Em relação ao meio ambiente, a Vakrangee recebeu uma pontuação de líder do setor, comprovada pelas políticas fortes da empresa de compras ecológicas, programa de redução de GEE, uso de tecnologia para implementar iniciativas Go Green, como banco sem uso de papel, avaliação biométrica e caixa automático sem papel.

Comentando o assunto, o Sr. Dinesh Nandwana, diretor administrativo e CEO do grupo da Vakrangee Ltd. disse: "Estamos honrados e felizes por receber esta classificação da Sustainalytics. A Vakrangee procura sempre ser uma empresa responsável e socialmente consciente. Esta classificação é uma validação de nossa convicção e compromisso com nosso modelo de negócios Nextgen Vakrangee Kendras. Nossa estratégia de negócios foi criada de acordo com as iniciativas de sustentabilidade e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas".

https://vakrangee.in/pdf/Analyst_Coverage/Vakrangee%20Ltd%20-%20Sustainalytics%20ESG%20Risk%20Rating%20Summary%20Report.pdf

Sobre a Vakrangee Limited (código BSE: 511431; código NSE: VAKRANGEE)

A Vakrangee é uma empresa diferenciada impulsionada pela tecnologia, cujo foco é o desenvolvimento da maior rede de pontos de venda de varejo de last mile da Índia, para fornecer em tempo real serviços bancários e financeiros, caixas eletrônicos, comércio eletrônico e serviços de logística para mercados rurais, semiurbanos e urbanos não assistidos. A Vakrangee tem atualmente mais de 23.000 pontos de venda (mais de 10.000 operacionais e mais de 13.000 em processo de onboarding) que estão distribuídos em 30 estados e em mais de 6.150 códigos postais. Mais de 70% destes pontos de venda situam-se em cidades de nível 5 e 6. O objetivo previsto é ter 25.000 pontos de venda Kendras até 2020.

