Vakrangee entra para a história ao estabelecer o recorde do GUINNESS WORLD RECORDS do maior número de lojas abertas simultaneamente no dia 14 de janeiro de 2019

MUMBAI, Índia, 4 de fevereiro de 2019 /PRNewswire/ --

Ao mesmo tempo, no mesmo dia, 1.107 lojas Nextgen Vakrangee Kendra são abertas no país

A empresa abriu mais de 3.300 lojas globalmente

A Vakrangee comemora hoje sua façanha mais recente ao estabelecer o recorde do GUINNESS WORLD RECORDS do maior número de lojas abertas simultaneamente. A empresa anunciou que entrou para o GUINNESS WORLD RECORDS ao abrir 1.107 lojas às 11h07m do dia 14 de janeiro de 2019. Este é o maior número de lojas abertas ao mesmo tempo, em qualquer lugar do mundo. Obteve este título após quebrar o recorde existente no GUINNESS WORLD RECORDS de 505 lojas abertas simultaneamente no dia 29 de outubro de 2018 obtido pela Xiaomi Technology India Pvt. Ltd.

Cerimônia de fotografias do GUINNESS WORLD RECORDS[TM]: https://vakrangee.in/gallery4.php?id=156

As 1.107 lojas, que foram lançadas no dia 14 de janeiro de 2019, fazem parte de mais de 3.300 NextGen Vakrangee Kendras. As lojas NextGen oferecem uma gama extensa de produtos e serviços no setor bancário, financeiro, de logística, seguros, ATM, e-commerce assistido e e-governance. Os outlets NextGen estão distribuídos em 19 estados, mais de 350 distritos e acima de 2.000 códigos de endereçamento postal no país, sendo que mais de 70% dos outlets estão localizados em cidades de classe 5 e 6.

Ao comentar sobre o fato, Dinesh Nandwana, fundador, divulgador e presidente executivo da Vakrangee Ltd. disse: "Estamos honrados e felizes por recebermos a certificação do GUINNESS WORLD RECORDS. O reconhecimento global é uma validação para a NextGen Vakrangee Kendras de nossa crença e compromisso com a plataforma de transformação. A quebra do recorde demonstra também a capabilidade da extensa família dos funcionários, parceiros de franquia e fornecedores da Vakrangee".

A Vakrangee visa atingir no mínimo 25.000 outlets operacionais até o ano fiscal de 2019-20, elevar este número para 45.000 outlets até o ano fiscal de 2020-21 e chegar a 75.000 até 2021-22.

Swapnil Dangarikar, juiz oficial do GUINNESS WORLD RECORDS, comentou: "Estamos satisfeitíssimos pelo fato de a Vakrangee ter estabelecido um novo recorde mundial ao abrir o maior número de lojas simultaneamente. Todos os outlets foram inaugurados coletivamente às 11h07m em ponto no dia 14 de janeiro de 2019".

"É uma honra conceder à Vakrangee Limited o certificado por obter o título do GUINNESS WORLD RECORDS. Estou muito satisfeito por poder anunciar que a empresa é agora Officially Amazing[TM]", acrescentou Dangarikar.

Sobre a Vakrangee Limited (código BSE: 511431) (código NSE: VAKRANGEE)

Constituída em 1990, a Vakrangee é uma empresa diferenciada impulsionada pela tecnologia, cujo foco é o desenvolvimento da maior rede de outlets no processo last mile (última milha) para fornecer em tempo real serviços bancários e financeiros, de ATM, seguros, e-governance, e-commerce e logística para mercados não assistidos. As lojas de conveniência digital assistida denominam-se 'Vakrangee Kendra' e atuam como lojas que oferecem serviço completo (one-stop shop), disponibilizando vários serviços e produtos. A Vakrangee ocupa posição de liderança no espaço de inclusão financeira na Índia. Assinou acordos 'Common BC' com vários bancos do setor público para oferecer serviços bancários em tempo real para populações rurais-urbanas carentes e não assistidas. Além de serviços bancários, os outlets 'Vakrangee Kendra' também fornecem produtos de seguros, e-commerce e e-governance. Para mais informações acesse www.vakrangee.in .

FONTE Vakrangee Limited

Related Links

http://www.vakrangee.in



SOURCE Vakrangee Limited