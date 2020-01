Vakrangee lidera iniciativa de inclusão financeira nas áreas rurais da Índia

Grant Thorton divulga relatório sobre "Inclusão financeiras nas áreas rurais da Índia – setor bancário e de caixas eletrônicos da Índia"

MUMBAI, Índia, 30 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Grant Thornton fez um estudo detalhado e divulgou um relatório sobre "Inclusão financeira e áreas rurais da Índia – setor bancário e de caixas eletrônicos da Índia".

A inclusão financeira é a chave para superar a desigualdade social e obter um crescimento econômico bem distribuído, forte e sustentável. A Índia é a sétima maior economia do mundo e possui uma população de mais de 1,2 bilhões de pessoas, sendo que mais de 2/3 da população reside em vilarejos rurais e pequenas cidades que somam 6.00.000 vilarejos e 640 distritos.

As recentes iniciativas do Governo e do RBI ampliaram o alcance dos serviços financeiros em áreas remotas e longínquas, permitindo aos agentes privados atuarem como correspondentes de negócios e às entidades não bancárias instalar caixas eletrônicos multibancos de marca branca em todo o país.

A Vakrangee emergiu como uma das principais agentes na vanguarda da inclusão financeira e social na Índia Rural. Os principais destaques e observações do relatório da Grant Thornton estão indicados a seguir.

A Vakrangee é a operadora de caixas eletrônicos de marca branca de crescimento mais rápido e a terceira maior do país. No segmento de caixas eletrônicos, a participação rural dos bancos do setor público é de 20%, no setor privado é de 9%, mas a participação rural dos caixas eletrônicos de marca branca é de 49%. Isso indica que os caixas eletrônicos de marca branca têm maior presença nas áreas rurais da Índia. A Vakrangee tem uma participação grande, de 66%, nas áreas rurais da Índia.

No ano fiscal de 2018, a correspondente de negócios da Vakrangee abriu 31,7% de todas as contas básicas de depósito e poupança abertas por todas as correspondentes de negócios da Índia.

A Vakrangee é a 13 a. maior operadora de caixas eletrônicos da Índia. No entanto, nas áreas rurais da Índia, é a terceira maior, atrás apenas da SBI e da Tata Indicash.

Quando comparada com os bancos do setor privado, a empresa é superior a vários deles, como Axis Bank (1.905 caixas automáticos), HDFC Bank (1.063 caixas automáticos) e ICICI Bank (760 caixas automáticos) nas áreas rurais da Índia.

O rendimento da rede de serviços bancários e caixas automáticos da Vakrangee no ano fiscal de 2019 (até 31 de dezembro de 2019) foi de INR 218 bilhões.

Link para o relatório da Grant Thornton: https://www.grantthornton.in/globalassets/1.-member-firms/india/assets/pdfs/financial-inclusion-in-rural-india-28-jan.pdf

Sobre a Vakrangee Limited (BSE: 511431) (NSE: VAKRANGEE)

A Vakrangee é uma empresa unicamente de tecnologia focada na criação da maior rede de lojas de varejo da última etapa de entrega da Índia, fornecendo serviços bancários, caixas eletrônicos, governança eletrônica, comércio eletrônico e logística em tempo real para os mercados rurais, semiurbanos e urbanos não atendidos.

Contato de mídia:

Ammeet Sabarwal

Diretor de comunicação corporativa e diretor de estratégia

ammeets@vakrangee.in

Vakrangee Limited

www.vakrangee.in

FONTE Vakrangee Limited

SOURCE Vakrangee Limited