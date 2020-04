Vakrangee Limited (VL) offre une inscription gratuite de 30 jours au service de consultation médicale virtuelle vHealth by Aetna dans 10 000 points de vente Vakrangee Kendras

- Les personnes se rendant dans les points de vente Vakrangee Kendras dans des villes et des villages ruraux reculés pour y obtenir des services essentiels pourront s'inscrire gratuitement pendant 30 jours au service vHealth, qui profitera ainsi à la population non desservie et mal desservie de l'Inde rurale

MUMBAI, Inde, 27 avril 2020 /PRNewswire/ -- Vakrangee Limited (VL) offre une inscription gratuite de 30 jours au service de consultation médicale virtuelle vHealth by Aetna. Cette initiative vise principalement à fournir des conseils médicaux gratuits aux personnes qui se rendent dans les points de vente Vakrangee pour y obtenir des services essentiels, garantissant ainsi que tout le monde pourra bénéficier de services essentiels sous un même toit et réduire ses déplacements dans la situation de confinement actuelle.

vHealth by Aetna (une société de CVS Health – entreprise du fortune 8) a annoncé une initiative spéciale visant à offrir un accès gratuit à son service de consultation médicale virtuelle afin d'aider les gens à bénéficier de soins de santé de qualité au cours de l'épidémie de COVID-19. vHealth a mis en place plusieurs options pour s'inscrire, notamment en appelant le numéro vert 1800-103-7093, en laissant un appel manqué au 9029096186 ou en se rendant directement sur www.vhealth.io pour s'inscrire en ligne.

À propos de cette initiative, M. Dinesh Nandwana, médecin et PDG de Vakrangee Ltd., a déclaré : « Avec 80 % de nos points de vente dans des villes de niveau 5/6, Vakrangee a mis les services de télémédecine à la disposition de ses clients dans les régions les plus reculées et jusqu'alors non desservies du pays, garantissant ainsi l'accès à des soins de santé de qualité pour tous. Nous sommes fiers de contribuer à soutenir la société au cours d'une crise aussi grave que celle de la pandémie de COVID-19. »

S'exprimant au sujet de l'initiative, le Dr Sneh Khemka, président d'Aetna International, a commenté : « La téléconsultation est un besoin essentiel à l'heure actuelle pour permettre aux gens de minimiser le risque de contracter la maladie lors d'une visite à l'hôpital ou à la clinique. Nous sommes heureux de soutenir la communauté en cette période difficile, pendant laquelle vHealth pourra venir en aide aux familles en étant leur premier point de contact pour tout besoin en matière de santé. »

Les gens pourront recourir aux services de consultation par vidéo/téléphone de vHealth pour évaluer leurs symptômes à l'égard du COVID-19, gérer les maladies chroniques, traiter les maladies et obtenir des conseils pour rester en bonne santé. Le service de consultation médicale virtuelle gratuit vHealth sera disponible pendant 30 jours à compter de la date d'inscription, jusqu'au 3 mai 2020.

À propos de Vakrangee Limited (BSE : 511431) (NSE: VAKRANGEE)

Vakrangee est une société technologique unique qui s'efforce de construire le plus grand réseau de points de vente au détail dits du « dernier kilomètre » d'Inde afin de fournir des services bancaires et financiers en temps réel, des distributeurs automatiques de billets et des services de commerce électronique et de logistique aux marchés ruraux, semi-urbains et urbains mal desservis.

Contact pour les médias :

Ammeet Sabarwal

Directeur de la communication d'entreprise et responsable de la stratégie

[email protected]

91-22-67765100

Vakrangee Limited – www.vakrangee.in

