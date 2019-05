Vakrangee obtient le prix du Détaillant de l'année en matière de services financiers

- Le prix récompense la croissance de Nextgen Vakrangee Kendra et la satisfaction de la clientèle pour l'année 2018-19

MUMBAI, Inde, 6 mai 2019 /PRNewswire/ -- Vakrangee Ltd a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le prix du Détaillant de l'année en matière de services financiers, lors de l'Indian Retail Awards 2019, qui s'est tenu le 30 avril 2019 à New Delhi. Les plus grands noms de la distribution indienne et mondiale étaient présents à cette brillante cérémonie de gala. Ce prix récompense la croissance de Nextgen Vakrangee Kendra et la satisfaction de la clientèle en 2018-19.

L'objectif de l'Indian Retail Awards est de récompenser les détaillants réduisant l'écart entre la réalité opérationnelle et les attentes des consommateurs, grâce à de bonnes pratiques de vente au détail. Parmi ces pratiques, il s'agit de promouvoir et d'encourager la distribution et la livraison du dernier kilomètre ; cela met en lumière les dernières innovations et l'impulsion donnée dans le monde du commerce de détail en Inde. Ces prix, réputés et très respectés dans le monde du commerce de détail, sont décernés par Franchise India Holdings Limited, la plus grande société intégrée de solutions de franchise d'Asie depuis 1999 et les éditeurs de The Franchising World Magazine, le magazine le plus complet en Inde en matière de commerce de bout en bout et de franchises et du Retailer Magazine, le principal magazine du pays se consacrant aux possibilités de vente au détail, spécialisé dans le commerce au détail en Inde et dans le monde, mais vu depuis l'angle des consommateurs.

Concernant le prix du Détaillant de l'année en matière de services financiers, Anil Khanna, le directeur général et PDG du groupe Vakrangee Ltd, a déclaré : « Nous sommes fiers et honorés de recevoir ce prix prestigieux. À nos yeux, il valide le modèle commercial de Nextgen Vakrangee Kendra. Si ce prix récompense notre excellence en matière de services financiers, les points de vente Nextgen offrent un éventail complet de produits et de services dans les domaines de la banque, de l'assurance, des DAB, du commerce électronique assisté (courses en ligne), de la gouvernance électronique, des services financiers et de la logistique. »

Vakrangee dispose actuellement de 3 504 Nextgen Vakrangee Kendra, répartis dans 20 états, plus de 340 districts et plus de 2 000 codes postaux. Plus de 70 % des points de vente se trouvent dans des villes de catégorie cinq et six. L'objectif de Vakrangee est d'atteindre au moins 25 000 points de vente Nextgen d'ici à l'exercice 2019-20, 45 000 en 2020-21 et 75 000 en 2021-22.

Créée en 1990, Vakrangee est la seule entreprise reposant sur les technologies, qui s'attache à mettre en place en Inde le plus grand réseau de points de vente au détail dits du « dernier kilomètre », afin de fournir aux marchés ruraux, péri-urbains et urbains non desservis des services et des produits en temps réel. Les commerces de proximité numériques assistés, baptisés « Vakrangee Kendra », tiennent lieu de guichet unique.

