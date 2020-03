Vakrangee révolutionne les soins de santé en milieu rural en lançant les services de télémédecine vHealth by Aetna (une société de CVS Health) dans les points de vente de nouvelle génération Vakrangee Kendras

- Les consultations téléphoniques ou vidéo avec les médecins généralistes internes de vHealth permettront de réduire de plus de 70 % le besoin de consultations physiques

- Dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19, ce système permet d'obtenir un avis médical professionnel et des soins de santé de premier ordre à un moment où les gouvernements et les autorités sanitaires du monde entier recommandent des mesures de distanciation sociale afin d'endiguer la propagation du virus

MUMBAI, Inde, 18 mars 2020 /PRNewswire/ -- Vakrangee Limited lance les services de soins primaires vHealth by Aetna par le biais de son réseau de points de vente Vakrangee Kendras. vHealth est une filiale à 100 % d'Aetna Inc, une société de CVS Health, l'un des plus importants prestataires de services de santé au monde (entreprise du Fortune 8).

vHealth met l'accent sur l'excellence clinique, mettant à profit les technologies numériques et un réseau complet de partenaires de santé pour offrir des bilans de santé, des analyses de sang et des services de pharmacie.

Commentant l'établissement de ce partenariat, M. Dinesh Nandwana, médecin et PDG du groupe Vakrangee, a déclaré : « Nous sommes heureux de proposer des services de télémédecine abordables à nos clients des zones rurales mal desservies par le biais de vHealth. Ce service devrait permettre aux patients en milieu rural de connaître une expérience très différente lorsqu'ils verront un médecin, qui pourra écouter leurs préoccupations et faire une consultation virtuelle. »

« En outre, nous pourrons également réaliser des analyses sanguines et des livraisons de médicaments à domicile par le biais du réseau de partenaires de vHealth. Avec ce partenariat, nous avons élargi la gamme de services disponibles dans nos points de vente exclusifs de nouvelle génération Vakrangee Kendras, ce qui en fait un guichet unique pour toutes les exigences de nos clients. »

Au sujet du partenariat, M. Damian Delaney, médecin chez Aetna India, a déclaré : « vHealth by Aetna s'engage à rendre des soins de santé de qualité accessibles à travers l'Inde. Nous sommes ravis d'unir nos forces à Vakrangee dans cette mission importante. Notre partenariat nous aidera à étendre notre portée bien au-delà des centres urbains jusque dans les régions les plus rurales de l'Inde, alors que les soins de santé primaires jouent un rôle important dans le développement et la croissance de ces régions. »

Vakrangee est une société technologique unique qui s'efforce de construire le plus grand réseau de points de vente au détail dits du « dernier kilomètre » d'Inde afin de fournir des services bancaires et financiers en temps réel, des distributeurs automatiques de billets et des services de commerce électronique aux marchés mal desservis. Ses commerces de proximité numériques assistés sont appelés « Vakrangee Kendra » et servent de « guichet unique » pour l'accès à divers produits et services.

