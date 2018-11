Valamis' Antwort auf die Marktbedürfnisse - Vorstellung der NextGen Valamis LXP

Die neueste Version der Valamis - Learning Experience Platform (LXP) wurde veröffentlicht. Die Valamis LXP wird zusammen mit Valamis-Kunden entwickelt, um die Bedürfnisse im Corporate Learning auf einer Linie mit Geschäftsinitiativen in modernen Unternehmen wahrhaft zu verstehen und daran anzupassen. Das Kundenfeedback diente als Inspiration für die neuesten Integrationen und technologischen Verbesserungen, um ein umfassenderes Lern-Ökosystem für die Nutzer zu erschaffen.

LONDON, Nov. 06, 2018 /PRNewswire/ -- Valamis, der globale Marktführer in digitalen Lerntechnologien und Mitarbeiterentwicklung, hat heute verkündet, dass die neueste Version der NextGen-Lernplattform, Valamis LXP , veröffentlicht wurde.

In der neuesten Version verbessert Valamis das Corporate Learning mit herausragender Bedienbarkeit und mehreren neuen Integrationen. Mit der kürzlich hinzugefügten edX.org-Integration können Valamis-Nutzer tausende von Kursen und In-demand-Themen aus edX in der Valamis LXP verwenden. Zusätzlich hat Valamis Cloud Storage-Integrationen mit Google Drive, OneDrive, Microsoft Office 365 und Dropbox, sowie mit dem Anti-Plagiatssystem Urkund und Accessibility Tools wie Read Speaker implementiert.

Valamis stellt ein völlig erneuertes Design der Valamis LXP vor, welches die Bedienung erleichtert und dadurch die Lernergebnisse verbessert und das Lernen effektiver macht. Aufgrund des intuitiven Designs, neuer Integrationen und einer Vielzahl neuer Funktionen im Valamis Lesson Studio können Nutzer nun einfach qualitativ hochwertige Inhalte aus vielen Quellen verwenden, ihren Fortschritt sehen und ihre Lernerfahrung personalisieren.

Die nächste Generation der Valamis LXP verfügt über analytische Fähigkeiten, die beim Verstehen und Einrichten einer Verbindung zwischen Corporate Learning und Geschäftszielen helfen. Mit dem KI-getriebenen Lernassistenten Valbo revolutioniert die Valamis LXP das Wissensmanagement durch kognitive Suche und Lernmaterial-Empfehlungen.

"Stellen Sie durch die Kombination von KI, qualitativ hochwertigen Lerninhalten und fortschrittlichem Learning Analytics sicher, dass Ihre künftigen Mitarbeiter die nötigen Fähigkeiten haben, um zu wachsen. Lernen muss die strategischen Geschäftsinitiativen unterstützen, und das kann es auch.", sagt Janne Hietala, Chief Commercial Officer bei Valamis.

"Die Valamis LXP wurde schon immer gemeinsam mit unseren Kunden entwickelt, indem wir maßgeschneiderte Corporate Academies mit von Kunden gewünschten Funktionen erschaffen haben. Wir werden auch weiterhin an einem intelligenteren Corporate Learning arbeiten, das mit der echten Arbeit verknüpft ist. Durch die Nutzung von Big Data und unserem KI-Chatbot Valbo können wir vorhersagen, welche die nächsten Schritte für einen Lerner sein sollten.", sagt Dmitry Kudinov, Chief Technology Officer bei Valamis.

Über Valamis

Valamis ist ein international führender Softwareanbieter und Dienstleister im Bereich des digitalen Lernens. Das Unternehmen mit Wurzeln in Finnland bietet großen Organisationen im privaten wie öffentlichen Sektor individuell zugeschnittene Lösungen zum Lernen und Entwickeln des Personals. Das Ziel ist dabei nicht die Bereitstellung eines Verwaltungssystems, sondern die Schaffung eines motivierenden, personalisierten Lernerlebnisses, das bleibenden Lernerfolg verspricht.



Über Valamis - Learning Experience Platform

Die Valamis - Learning Experience Platform ist eine mehrfach ausgezeichnete Lernlösung, die aus digitalem Lernen einen Vorteil macht. Sie unterstützt Sie bei der Erstellung spannender, personalisierter Lernerfahrungen (Learning Management), bei der Verwaltung von Kompetenzen, der Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen und Richtlinien und vielem mehr.



Teilen Sie Informationen, und schulen Sie Ihre Mitarbeiter, Kunden und Partnernetzwerke mit einer der weltweit führenden Lernlösungen. Soziales und informelles Lernen, Contenterstellung und -management, Lernevaluierung, ausführliche Analysen des Lernprozesses, xAPI, ein eigener Learning Record Store (LRS) und weitere Funktionen sind mit Valamis abgedeckt.



Mithilfe personalisierter Inhalte und einer lernfähigen KI wird jeder Anwender individuell geschult und weitergebildet. Mithilfe der präzisen Analysen und Funktionen von Valamis, werden Investitionen in das Lernen mit messbaren Ergebnissen belohnt und ermöglichen einen genauen Blick auf die Auswirkungen des Lernerfolgs auf den ROI eines Unternehmens. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.valamis.de.

