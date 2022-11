Valiantys acquiert l'activité de conseil d'Addteq Inc. pour renforcer son offre de service Atlassian en Amérique du Nord

L'acquisition de cet expert Platinum d'Atlassian viendra soutenir la croissance ininterrompue de Valiantys et permettra le développement de ses services, ainsi que le renforcement de son vivier de talents.

PARIS et BOSTON, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Valiantys, l'un des leaders mondiaux du conseil et des services Atlassian, a signé aujourd'hui un accord ferme pour l'acquisition de l'activité services Atlassian d'Addteq Inc. (« Addteq »). Cette acquisition sera possible grâce à l'investissement et au soutien opérationnel de Keensight Capital, l'un des principaux fonds de capital-investissement dédié aux investissements internationaux de Growth Buyout[1], et actionnaire majoritaire de Valiantys depuis juin 2022.

Basée à Princeton, New Jersey, Addteq a deux activités principales : une activité de Atlassian Platinum Solution Partner, qui propose une offre de services pour les entreprises clientes d'Atlassian, et une activité Atlassian Marketplace, développant des applications et des extensions aux produits d'Atlassian. Addteq a décidé de concentrer ses efforts sur son activité Marketplace, il était donc naturel que l'équipe de services rejoigne Valiantys.

"Cette acquisition stratégique permettra à Valiantys d'approfondir ses capacités en matière de services, de renforcer sa couverture des secteurs des services financiers et de la santé, et de consolider sa présence sur la côte Est des États-Unis", déclare Lucas Dussurget, PDG de Valiantys.

"L'approche DevOps est essentielle pour les entreprises qui ont besoin d'accélérer les cycles de développement de logiciels, de fournir des innovations plus rapidement et de limiter les échecs de déploiement. En tant que partenaire Platinum d'Atlassian, Addteq bénéficie d'une excellente réputation en matière de déploiement et de services managés autour des solutions Atlassian. Nous sommes ravis de les accueillir au sein de l'équipe Valiantys", ajoute Emmanuel Benoit, directeur général de Valiantys pour l'Amérique du Nord.

Valiantys et Addteq entretiennent tous deux des relations étroites avec Atlassian et son écosystème. Valiantys est un partenaire d'Atlassian depuis sa création en 2006 et a été reconnu comme Partenaire d'Atlassian de l'Année à six reprises ces sept dernières années. Addteq a été nommé parmi les experts Platinum d'Atlassian.

"La cession de nos services de conseil et leur transfert à Valiantys vont permettre à notre équipe de se concentrer à 100% sur notre activité d'éditeur de logiciels", a déclaré Sukhbir Dhillon, président et CEO d'Addteq. "Valiantys a construit une marque forte dans l'écosystème Atlassian et nous partageons la même volonté d'aider les clients à maximiser leur investissement dans les produits Atlassian. L'expérience de notre division services sur des marchés verticaux clés, tels que les services financiers, les télécommunications, l'industrie manufacturière et la santé, permettra à Valiantys de se développer et à nos précédents clients Addteq d'atteindre leurs objectifs plus rapidement."

"Nous sommes ravis d'avoir accompagné l'équipe de Valiantys dans cette acquisition stratégique", a déclaré Philippe Crochet, Managing Partner chez Keensight Capital. "Nous croyons fermement en la capacité de Valiantys à faire croître son vivier de talents et sa présence internationale. Nous continuerons à soutenir l'équipe managériale de Valiantys pour accélérer son développement, tout en poursuivant son expansion géographique."

À propos de Valiantys

Valiantys est la première société de conseil et de services Atlassian au monde. Nous accélérons la transformation des entreprises en digitalisant les processus et en modernisant le travail d'équipe grâce aux méthodes Agiles et Lean. Nous proposons un accompagnement global alliant parfaite maîtrise des outils Atlassian avec une compréhension de haut niveau des pratiques métier stratégiques comme SAFe® et ITIL. Ces 15 dernières années, Valiantys a aidé plus de 5,000 clients à réaliser leurs ambitions en accélérant la collaboration dans leurs équipes.

À propos d'Addteq

Addteq est un leader dans les solutions business aux entreprises. Addteq est présent dans le secteur depuis plus de 10 ans. Grâce à l'utilisation de l'automatisation DevOps, Addteq s'efforce de créer des solutions innovantes pour résoudre les processus métier. Addteq accompagne ses clients dans la modernisation du processus de livraison de logiciels et leur fournit des solutions Atlassian, créé des modules complémentaires personnalisés, organise des formations, propose un hébergement, fournit des services DevOps et offre des services de support général. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.addteq.com/

À propos de Keensight Capital

Keensight Capital, l'un des acteurs de référence dans le domaine du Growth Buyout, accompagne les entrepreneurs dans la mise en œuvre de leurs stratégies de croissance. Depuis 20 ans, l'équipe de Keensight Capital, composée de professionnels chevronnés, met à profit sa connaissance des secteurs de l'investissement et de la croissance pour investir à long terme dans des sociétés rentables à fort potentiel de croissance et dont le chiffre d'affaires s'établit entre 10 millions et 400 millions d'euros. En s'appuyant sur son expertise dans les secteurs de la Tech et de la Santé, Keensight identifie les meilleures opportunités d'investissement et travaille en étroite collaboration avec les équipes de direction pour développer et réaliser leur vision stratégique. Les succès de Keensight Capital lui ont aussi valu de recevoir un Gold Award des Private Equity Exchange & Awards pendant six années consécutives, et en particulier celui du Meilleur Fonds de Growth Private Equity Européen.

www.keensightcapital.com

[1] Growth Buyout : investissement dans des sociétés non cotées de croissance rentables, en minoritaire ou en majoritaire avec ou sans effet de levier, avec une approche flexible adaptée aux besoins de chaque entrepreneur, pour financer des projets de croissance organique, des stratégies d'acquisitions ou pour donner de la liquidité aux actionnaires historiques.

