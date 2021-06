Valid se une ao Programa para Fornecedores de Elementos Seguros do Google

MADRI, 21 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A multinacional brasileira Valid, uma das principais empresas de segurança de software integrado e da indústria de telecomunicações, uniu-se à nova Android Ready SE Alliance - uma colaboração entre o Google e fornecedores de Elementos Seguros (SE) para expandir a utilidade de dispositivos anti-violação (tamper resistant), através de soluções de segurança para o ecossistema Android.

A Valid, que já é uma empresa reconhecida globalmente nas indústrias de Identidade, Telecom e Pagamentos, reforça a sua estratégia como uma companhia multissegmentada ao trazer experiência para fornecer o ambiente seguro necessário para casos de uso seguros e aplicações direcionadas pelo Google.

A Android Ready SE Alliance do Google oferece uma lista crescente de implementações testadas, baseadas em código aberto, de applets de segurança com suporte de hardware para casos de uso novos e emergentes, como chaves digitais, Mobile ID, soluções de pagamento e seu applet mais recente, a StrongBox - responsável pelo provisionamento de chaves Android.

Como um provedor de tecnologia de segurança confiável, os novos sistemas operacionais seguros da Valid para ecossistemas eSIM, iSIM e iSE irão integrar os recursos da StrongBox para vários casos de uso relacionados às necessidades crescentes de soluções e gerenciamento de identidade digital, como por exemplo a carteira de habilitação móvel, moeda digital e proteção da privacidade do usuário.

"Estamos muito contentes com esta parceria com a Valid para fortalecer ainda mais a segurança do ecossistema Android por meio da StrongBox via Elemento Seguro (SE). Esperamos que seja amplamente adotada por nossos parceiros e desenvolvedores de equipamentos originais (OEMs) e por todo o ecossistema Android." disse Sudhi Herle, Diretor de Segurança da Plataforma Android.

"Estamos honrados em participar do programa Android Ready SE. Nossa nova geração de sistemas operacionais seguros já levou em consideração a integração das especificações da Strongbox para garantir um nível mais alto de proteção para dispositivos Android. Junto com nossos principais parceiros de Secure Hardware Silicon, a Valid será capaz de fornecer os ativos perfeitos para o mundo de segurança de sistemas embarcados em um futuro próximo", disse Mikaël DUBREUCQ, Diretor de Marketing Estratégico Global e de Parcerias da Valid.

FONTE Valid

