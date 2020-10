Valmont Barcelona Bridal Fashion Week soutient l'industrie dans la dynamisation mondiale du marché

Entre le 18 septembre et le 18 octobre, près de 16 000 utilisateurs (dont 68 % étaient basés à l'étranger) ont été connectés à la plateforme numérique VBBFW 2020, l'Italie, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Mexique, le Brésil, le Japon et la Chine figurant parmi les principaux pays d'origine de ces utilisateurs. Tout au long de cette période, les défilés ont enregistré près de 70 000 vues, tandis que les 100 marques (64% d'entre elles sont internationales) qui ont participé au salon commercial numérique ont reçu, au total, 6 000 demandes d'acheteurs potentiels souhaitant accéder à l'espace privé sur la plateforme réservée aux professionnels.

En plus de sa propre plateforme, VBBFW a mené plusieurs initiatives promotionnelles à travers différents canaux à travers le monde. Pour la première fois, VBBFW a coopéré avec le réseau social chinois Weibo sur sa chaîne dédiée à la mode nuptiale, qui compte plus de 1,4 million d'abonnés. Les vidéos des défilés ont cumulé trois millions de vues, augmentant ainsi de manière significative la diffusion des collections dans un marché particulièrement intéressant pour l'internationalisation des marques.

VBBFW a également constitué le cadre de différentes activités, organisées en partenariat avec différentes entreprises et entités. Il s'agit notamment de l'espace numérique de Valmont, du programme « Stop Child Marriage » mené par Save the Children pour lutter contre le mariage des enfants dans le monde, et des prix 2020 Elle International Bridal Awards, qui cette année ont consacré l'excellence de 23 entreprises dédiées à la mode nuptiale et aux mariages. L'engagement de VBBFW en faveur de la durabilité a également retenu l'attention, un sujet analysé dans l'étude intitulée Bridal Fashion, Sustainable Style, Conscientious Business, que le professeur José Luis Nueno de l'IESE a réalisée à la demande des organisateurs du salon. Un extrait de ce contenu est disponible sur le site Internet du salon à www.barcelonabridalweek.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1317494/Fira_Barcelona_Bridal_Fashion_Week.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

Related Links

https://www.firabarcelona.com



SOURCE Fira de Barcelona