Valohai et Microsoft unissent leurs forces dans le domaine de l'apprentissage profond pour les entreprises

Valohai est fier de rejoindre le programme ScaleUp de Microsoft pour permettre aux entreprises qui investissent dans l'apprentissage profond d'augmenter leurs ventes. En rejoignant ce programme, Valohai et Microsoft vont pouvoir renforcer l'offre destinée aux entreprises clientes Azure axées sur l'IA.



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/754483/Valohai.jpg )



« L'apprentissage automatique était auparavant l'apanage de quelques "licornes" du secteur technologique, mais au cours des 12 derniers mois, de plus en plus d'entreprises ont commencé à tirer parti de l'IA pour en retirer un avantage concurrentiel. Au fur et à mesure que les entreprises passent à l'apprentissage automatique en se basant entièrement sur les données, les adopteurs précoces bénéficieront d'un avantage déloyal par rapport aux retardataires. En collaboration avec Microsoft, nous pouvons aider les entreprises à "surfer le haut de la vague" et devancer ainsi le marché. En combinant le cloud Azure de Microsoft et l'orchestration ML de Valohai, les entreprises arrivent sur le marché 10 à 100 fois plus rapidement que leurs concurrents », a déclaré Eero Laaksonen, PDG de Valohai.

Le programme Microsoft ScaleUp (anciennement Microsoft Accelerator) a été conçu pour les startups de série A et offre un accès aux services de vente et de marketing et au support technique. Les startups éligibles participent à un programme immersif sur l'un des huit sites mondiaux, à la suite duquel elles bénéficient du soutien continu d'une équipe dédiée responsable d'assurer leur réussite.

« Ce que Valohai fait pour l'apprentissage automatique est extrêmement intéressant, et nous considérons cette entreprise comme la mieux placée pour faire de l'apprentissage automatique l'un des fondements de chaque entreprise. Notre programme ScaleUp permettra à Valohai d'étendre son offre à nos clients, à la fois par l'intermédiaire de notre bureau de Londres et de nos autres bureaux internationaux répartis à travers le monde. La décision de débuter une collaboration avec Valohai par le biais de notre programme ScaleUp a été facile à prendre et suscite l'intérêt de tous chez Microsoft », a commenté Warwick Hill, directeur marketing pour les startups de la région Europe de l'Ouest chez Microsoft.

Cette collaboration est dès le départ globale et coordonnée depuis le bureau londonien de Microsoft et celui de Valohai à San Francisco. Le thème commun des deux entreprises est d'aider les clients à commercialiser plus rapidement leurs produits et à transformer leurs activités en systèmes entièrement axés sur les données, grâce au mégadonnées, à l'apprentissage automatique et au cloud.

À propos de Valohai

Valohai automatise votre infrastructure d'apprentissage profond afin que vous puissiez vous concentrer sur la science des données. Adaptez votre modèle à des centaines de processeurs en un seul clic.

valohai.com

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Eero Laaksonen

PDG

Valohai

eero@valohai.com

+358-41-5037022

Warwick Hill

Directeur marketing

Europe de l'Ouest

Microsoft

wahill@microsoft.com