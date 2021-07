Valores da marca GAC MOTOR | Qualidade, durabilidade, confiabilidade e conexão

Desde o seu início, a GAC MOTOR está empenhada em desenvolver carros da mais alta qualidade.

Em 2020, o GAC Group registrou mais de 8.000 patentes e participou de centenas de projetos nos campos da ciência e tecnologia. Essa ênfase em pesquisa significa que a tecnologia de veículos da GAC MOTOR está entre aquelas que apresentam maior qualidade do setor: tecnologia de motor MegaWave Power, carregamento de bateria extremamente rápido e outras inovações como o projeto de cabine G-Health, que integra materiais ecológicos no interior do veículo.

Os materiais também são de alto padrão: de sistemas de alto-falantes de som surround Harmon-Kardon a condicionadores de ar dos mesmos fornecedores da Toyota e Honda, a GAC MOTOR não economiza nos detalhes. Isso se reflete em elogios merecidos para os modelos da GAC MOTOR: por exemplo, o GS8 foi premiado com uma classificação de segurança de cinco estrelas no teste de colisão do Programa de Avaliação de Carros Novos da China (C-NCAP), superando muitos concorrentes com uma pontuação de 57,7.

Durabilidade, confiabilidade: uma marca em que você pode confiar

A GAC MOTOR se esforça para ser uma marca na qual os proprietários de automóveis podem confiar para uso em longas distâncias e condições desafiadoras de terreno. Todos os novos modelos são submetidos a testes de durabilidade de quatro milhões de quilômetros, enfrentando condições extremas de até -40°C, além de condições de terreno desértico e montanhoso para garantir que possam ser utilizados em qualquer ambiente que os proprietários desejem explorar.

A mensagem da marca GAC MOTOR, em sua essência, traduz o compromisso de oferecer veículos fortes, duradouros e confiáveis aos clientes.

Conexão

O pilar final do sistema de valores da marca GAC MOTOR é a conexão estabelecida com clientes e parceiros de distribuição em todo o mundo.

Conexão significa confiança. Uma conexão de confiança é estabelecida quando clientes internacionais confiam na qualidade dos produtos e serviços da GAC MOTOR e quando os distribuidores têm acesso a produtos de excelência para fornecer aos seus respectivos mercados.

Com uma sólida conexão entre a sede e os distribuidores e entre a marca e os consumidores, grandes conquistas podem ser alcançadas. A GAC MOTOR espera uma nova era de vida móvel mais unida, mais avançada e mais empolgante para clientes de todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1580473/Image1.jpg

