Valuable 500 lance le premier répertoire mondial de spécialistes de l'inclusion des personnes handicapées

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Valuable 500 - le plus grand réseau mondial de PDG engagés en faveur de l'inclusion des personnes handicapées - a lancé le premier répertoire mondial de consultants et de prestataires de services B2B spécialisés dans l'inclusion des personnes handicapées et l'accessibilité - dont plus de la moitié sont fondés ou dirigés par des femmes.

Le répertoire Valuable Directory, hébergé au sein du Digital Hub du Valuable 500, rassemble des experts et des renseignements sur le handicap en entreprise provenant de 6 continents et de 19 pays afin d'aider le collectif du Valuable 500 à faire progresser l'inclusion du handicap. Ces consultants possèdent une grande diversité d'expertise en matière d'accessibilité numérique, physique et cognitive, ainsi que des outils de recrutement inclusif et des pratiques de marque.

LONDRES, 9 mars 2022 /PRNewswire/ -- Cette première itération présente 77 entreprises sur les 140 qui ont postulé après avoir été sélectionnées par 21 leaders d'opinion de l'espace mondial du handicap. Il s'agit du premier répertoire de ce type créé par des personnes handicapées pour des personnes handicapées. Des membres supplémentaires seront ajoutés chaque année. Le répertoire comprend, sans toutefois s'y limiter, l'expertise dans les domaines suivants :

Marketing inclusif

Culture organisationnelle

Environnements physiques accessibles

Accessibilité numérique

Recrutement inclusif

Formation à la santé mentale et à la sécurité

Recherche auprès des consommateurs

Stéphane Leblois, directeur des partenariats, Valuable 500, a commenté :

« C'est vraiment passionnant d'avoir collaboré étroitement avec nos collègues de la communauté des personnes handicapées pour créer cette communauté unique d'experts en inclusion des personnes handicapées. En créant ce répertoire mondial, nous serons en mesure de soutenir davantage les entreprises du Valuable 500 dans leur travail d'inclusion du handicap et d'accessibilité. »

Le répertoire Valuable Directory est le dernier outil fourni pour aider les membres à aborder avec succès ce marché de 13 000 milliards de dollars et à bénéficier de l'important réservoir de talents et de la diversité de pensée des personnes handicapées en tant qu'employés et clients.

Caroline Casey, fondatrice du Valuable 500, a déclaré :

« Je suis ravie que plus de la moitié des entreprises figurant dans notre répertoire soient dirigées par des femmes. Le thème de la Journée internationale des droits des femmes de cette année envoie un message important au sujet de la lutte contre les préjugés. Si nous voulons parvenir à une véritable égalité dans tous les domaines sociétaux, culturels et commerciaux, nous devons mettre fin à tous les préjugés qui sont devenus des pratiques courantes. Pour moi, cela va au-delà d'une simple barrière de genre pour englober la réalité à multiples facettes qui est souvent négligée, comme le handicap. Nous ne pouvons pas instaurer une hiérarchie de l'inclusion ou une approche cloisonnée. L'inclusion doit être pour tous ou pas du tout. L'inclusion ne peut pas être une question de choix. »

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.thevaluable500.com

SOURCE The Valuable 500