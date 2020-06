Value Xd cambia la faz de las inversiones de impacto con el lanzamiento de la plataforma Value Xd Impact

Dr. Armen Papazian, fundador y director ejecutivo de Value Xd : "Desde el Acuerdo de París sobre el clima en 2016 y la concepción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, se ha impuesto a los inversores la tarea de alinear sus inversiones con estas nuevas metas y objetivos. Para lograrlo, necesitan plataformas flexibles y eficientes, y por eso desarrollamos un ecosistema analítico privado dedicado a las inversiones de impacto. Este es el momento para probar y controlar los efectos del cambio climático para las generaciones futuras, y Value Xd Impact puede cumplir un papel integral".

Esta revolucionaria plataforma brinda a los inversores módulos únicos que crean la capacidad de diseñar su impacto de manera responsable. Value Xd Impact reinterpreta la cadena de valor analítico y permite a los inversores transferir sus valores ESG (ambientales, sociales y de gobierno) y de sostenibilidad a herramientas analíticas para optimizar su impacto y ayudarles a cumplir sus responsabilidades. Al hacerlo, crea mayor eficiencia, transparencia y eficacia para los inversores.

Los datos son la materia prima de todos los proyectos de análisis; las ecuaciones y los algoritmos son las acciones analíticas que se aplican a los datos, y los resultados se usan luego para tomar decisiones de negocios y finanzas. Sin embargo, en el software de análisis usado más frecuentemente, las ecuaciones están por detrás de la materia prima, lo cual crea un problema arquitectónico fundamental. Las plataformas de Value Xd son revolucionarias porque las ecuaciones se sitúan por encima y por delante de la materia prima, como herramientas abstractas universales que se pueden aplicar y compartir globalmente en cualquier momento. Además, las ecuaciones en la plataforma Value Xd siempre están escritas con lenguaje matemático, y no con abreviaciones inventadas de codificadores. Value Xd Impact supera las fronteras de la inversión de impacto responsable y sostenible, y la lleva a un nivel superior.

Alex Grigoryan, fundador y director de tecnología de Value Xd: "La tecnología que hemos desarrollado es única e inigualable. Mediante una labor de codificación innovadora, transformamos muchos de los elementos del modelado analítico y la presentación, e introdujimos flujo y eficiencia donde solo había tedio, ofreciendo así al usuario una experiencia única que hace más eficiente la analítica".

Value Xd Impact brinda también al usuario un conjunto diverso de herramientas prediseñadas y preconfiguradas. Estas se ofrecen a través de la biblioteca Add-On, que es una biblioteca viviente de modelos descargables y aplicables que sirven a un propósito analítico específico. Estos Add-Ons cubren una amplia variedad de temas y campos importantes para los inversores y sus compañías de inversión, incluso herramientas convencionales y comunes, junto con otras nuevas y más holísticas, tales como optimización de valor del espacio y otras calculadoras de emisiones y proyectores.

Papazian concluye: "La pandemia de covid-19 ha promovido una etapa intensa en el proceso ya en curso de transformación digital. Lo que hace muy especial a esta fase es que esta profundización digital está acompañada por un cambio de mantra, y fuerza un cambio radical de filosofía y enfoque. El mundo solía verse impulsado a competir, y ahora nos encontramos en un mundo ansioso por colaborar.

De hecho, este cambio de actitud fue un requisito crítico para nuestra respuesta global al cambio climático. En este nuevo capítulo, la tecnología se ha convertido en un canal central de confianza y una piedra angular para la creación de valor, para intercambiar y para compartir. Value Xd Impact está diseñada como ecosistema analítico para la inversión de impacto sostenible, un universo que facilita y mejora la creación y el intercambio de inteligencia analítica a escala global".

Para un recorrido virtual por Value Xd Impact, haga clic aquí.

Acerca de Value Xd:

Value Xd Ltd es un proveedor de plataformas de analítica en la nube registrado y con sede en el Reino Unido. Value Xd fue recientemente incluida entre las 33 principales empresas emergentes de tecnología del Reino Unido por Tech Nation y clasificada en el puesto 14 en la lista de Innovación South West Tech de Business Cloud.

https://valuexd.com/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1179492/Value_Xd_Armen_Papazian.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1039109/ValueXd_Logo.jpg

FUENTE Value Xd

SOURCE Value Xd