Value Xd muda o perfil de investimentos de impacto com o lançamento da plataforma Value Xd Impact

O fundador e presidente-executivo da Value Xd, Dr. Armen Papazian, disse: "Desde o Acordo de Paris sobre o Clima em 2016 e a concepção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os investidores foram incumbidos de alinhar seus investimentos com essas metas e objetivos. Como tal, eles precisam de plataformas flexíveis e eficientes para cumprir essa missão e foi por isso que desenvolvemos um ecossistema analítico privado, dedicado a investimentos de impacto. O momento é este para tentar e estancar os efeitos da mudança do clima para as futuras gerações e, nisso, o Value Xd Impact pode exercer um papel fundamental".

Essa Plataforma revolucionária fornece aos investidores módulos únicos, que os habilitam a projetar suas responsabilidades de impacto. O Value Xd Impact reinterpreta a cadeia de valor analítica, permitindo aos investidores transferir seus valores de ESG e sustentabilidade para ferramentas analíticas, a fim de maximizar seu impacto e ajudá-los a cumprir suas responsabilidades. Ao fazer isso, ele cria maior eficiência, transparência e eficácia para os investidores.

Os dados são a matéria-prima em todos os projetos analíticos; equações e algoritmos são as ações analíticas que são aplicadas aos dados, com os resultados usados, então, para tomar decisões empresariais e financeiras. No entanto, nos softwares de analítica mais comumente usados, as equações ficam atrás da matéria-prima, criando um problema arquitetônico fundamental. As plataformas da Value Xd são transformadoras, porque as equações ficam acima e em frente da matéria-prima, como ferramentas abstratas universais, que podem ser aplicadas e compartilhadas globalmente, a qualquer tempo. Além disso, as equações na plataforma da Value Xd são sempre escritas em linguagem matemática e não em abreviaturas criadas por codificador. O Value Xd Impact rompe os limites dos investimentos de impacto responsáveis e sustentáveis e os levam para um patamar mais alto.

O fundador e diretor de tecnologia da Value Xd, Alex Grigoryan, disse: "A tecnologia que desenvolvemos é única, sem paralelos. Através do trabalho de codificação inovadora, transformamos muitos dos elementos da modelagem e apresentação analíticas, introduzindo fluxo e eficiência onde havia apenas tédio, fornecendo uma experiência do usuário única, que torna a analítica mais eficaz".

O Value Xd Impact também fornece ao usuário um conjunto diversificado de ferramentas pré-projetadas e pré-instaladas. Elas são disponibilizadas através da biblioteca de add-ons, que é uma biblioteca ativa de modelos disponíveis para download e aplicáveis, servindo a um propósito de analítica específico. Esses add-ons cobrem uma ampla variedade de tópicos e campos relevantes para os investidores e para as empresas em que investem, incluindo ferramentas convencionais e comumente usadas, junto com outras novas e mais holísticas, tais como otimização de valor de espaços e outros calculadores e projetores de emissões.

Papazian conclui: "A pandemia da Covid-19 acionou uma fase intensa no processo já em andamento da transformação digital. O que torna essa fase muito especial é o fato de que esse aprofundamento digital vem acompanhado por uma mudança de mantra, forçando uma mudança radical em filosofia e abordagem. De um mundo que era frequentemente forçado a competir, agora nos encontramos em um mundo disposto a colaborar".

"De fato, essa mudança de atitude foi um requisito fundamental para a resposta global à mudança do clima. Nesse novo capítulo, a tecnologia se tornou um canal essencial de confiança e uma pedra fundamental para a criação de valor, compartilhamento e troca. O Value Xd Impact foi projetado como um ecossistema analítico para investimentos de impacto sustentáveis, um universo que facilita e aperfeiçoa a criação e o compartilhamento de inteligência analítica em uma escala global".

Clique aqui para uma turnê virtual do Value Xd Impact.

Sobre a Value Xd:

A Value Xd Ltd é uma provedora de plataforma de analítica baseada em nuvem, sediada e registrada no Reino Unido. A Value Xd foi listada recentemente como uma das 33 principais start-ups na área de tecnologia no Reino Unido pela Tech Nation e foi classificada em 14o lugar nos rankings da South West Tech Innovation pela Business Cloud.

