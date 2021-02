ValueLabs anuncia opções vinculadas à Bitcoin para funcionários em todo o mundo

HYDERABAD, Índia, 9 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- Em um dia em que há muita agitação relacionada com a energia monetária digital na rede Bitcoin, a ValueLabs, uma provedora global de serviços de tecnologia, tem o prazer de anunciar o lançamento de um produto que eles acreditam ser de grande valor para os funcionários em organizações em todo o mundo: opções vinculadas à Bitcoin.

A Bitcoin vem crescendo a uma taxa exponencial há quase uma década e pode ser considerada a ação de crescimento mais rápido do mundo. As opções vinculadas à Bitcoin também são únicas, uma vez que são inerentemente transferíveis, independentemente de onde você trabalhe e elas não estão essencialmente vinculadas à empresa para a qual você trabalha.

A ValueLabs pretende disponibilizar esta oferta como uma plataforma de autoatendimento baseada em nuvem, impulsionada por contratos inteligentes, alavancando a confiança inerente à tecnologia blockchain. Nos países onde houver problemas regulatórios, o ValueLabs encontrará opções de moeda local vinculadas ao preço da Bitcoin.

Arjun Rao, fundador e CEO da ValueLabs, declarou: "Agora entramos em um mundo onde a velocidade do relógio acabou de mudar. A mesma quantidade de valor que anteriormente poderia ser criada em um ano, agora pode ser criada em questão de minutos, contanto que estejamos ligados à energia monetária e à rede Bitcoin. Em cerca de 5 a 10 anos, 1 Bitcoin pode valer potencialmente um milhão. O objetivo é transformar os nossos funcionários em milionários."

Como uma empresa global, com 31 unidades em todo o mundo, a ValueLabs disponibilizará opções vinculadas à Bitcoin para sua base global de funcionários de mais de 5.500 colaboradores para ajudar a criar riqueza sustentável para os seus funcionários.

A ValueLabs é uma empresa global de tecnologia com foco em desenvolvimento de produtos, tecnologia de dados e serviços digitais. Alimentada pela tecnologia The Digital Flywheel®, a ValueLabs oferece soluções de ponta a ponta nas áreas de experiência do cliente, dados e análise, desenvolvimento de produto e automação. Nos últimos 23 anos, a empresa se expandiu para 31 locais, 5.500 associados e 150 clientes em todo o mundo. Seu foco em funcionários e clientes resultou em Pontuações Líquidas de Promotores (Net Promoter Scores, NPS) de 60 e 80, respectivamente, ou seja, pontuações líderes do setor.

