ValueLabs erhält höchste Auszeichnung für Mitarbeiterbetreuung

Aufgrund ihres Engagements, ihre Mitarbeiter zu inspirieren und ihren Erfolg zu sichern, ist ValueLabs in diese beeindruckende Liste aufgenommen worden. Das Unternehmen stellt seine Mitarbeiter in den Mittelpunkt seines Handelns und ist ständig bemüht, die Erfahrungen der Mitarbeiter zu verbessern. Ergänzt wird dies durch das einzigartige halbjährliche Beurteilungsprogramm, bei dem die Mitarbeiter Feedback geben können, Möglichkeiten zur Weiterentwicklung erhalten und häufiger als in den meisten anderen Unternehmen für hervorragende Leistungen belohnt werden. All dies hat dazu geführt, dass das Unternehmen den branchenweit führenden Employee Net Promoter Score (eNPS) und diese begehrte internationale Anerkennung erhalten hat.