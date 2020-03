ValueLabs et ses employés font un don de 730 000 USD pour contribuer aux mesures d'aide face à la COVID-19

HYDERABAD, Inde, 31 mars 2020 /PRNewswire/ -- ValueLabs a annoncé un don total de 730 000 USD (52,5 millions d'INR) pour contribuer à prendre des mesures d'aide face à la COVID-19.

La société a lancé une collecte de dons durant le week-end, afin que ses employés du monde entier puissent manifester leur solidarité et faire des promesses de dons. Dans les 90 minutes qui ont suivi cette annonce, elle a reçu plus de 250 promesses de dons. Parmi les employés ayant écrit à la haute direction, l'un d'entre eux a souligné : « Vouloir aider est une chose, mais matérialiser cette aide suppose une conviction forte. Merci d'avoir mis en place une plateforme pour ceux qui, comme moi, cherchent un moyen de contribuer à cette cause. »

Arjun Rao, le PDG de ValueLabs, a déclaré : « Les autorités publiques de par le monde travaillent très dur pour infléchir la courbe d'infection et permettre le retour à une vie normale. Face à cette situation, et en tant que membre responsable de la société, je pense qu'il n'y a rien de plus noble que de faire preuve de solidarité et de contribuer à cette cause du mieux que nous le pouvons. Si nous ne sommes pas des médecins ou autres agents de santé luttant en première ligne de cette guerre et mettant leur vie en danger, nous pouvons néanmoins apporter notre écot en faisant un don. »

Très touché par la réaction chaleureuse de tous les employés de ValueLabs, Arjun a cité l'anthropologue Margaret Mead dans son article sur LinkedIn : « Aider son prochain à surmonter ses difficultés est le point de départ de la civilisation. »

Un chèque d'un montant de ₹ 5,25 roupies de crore (52,5 millions d'INR) a été remis à l'État de Telangana, le lundi 30 mars 2020.

À propos de ValueLabs:

ValueLabs est une entreprise technologique mondiale spécialisée dans le développement de produits, la technologie des données et les services numériques. S'appuyant sur « The Digital Flywheel™ », ValueLabs fournit des solutions complètes dans les domaines de l'expérience client, des données et de l'analyse, du développement de produits et de l'automatisation. Au cours des 22 dernières années, l'entreprise s'est agrandie et compte désormais 30 sites, 5 500 collaborateurs et 150 clients à travers le monde, enregistrant un taux de recommandation net (NPS, ou Net Promoter Score) des clients de plus de 75 en 2019.

