ValueLabs gana el IBSI Global Fintech Innovation Award

HYDERABAD, India, 21 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- ValueLabs, un proveedor global de servicios de tecnología, obtuvo el IBSI Global Fintech Innovation Award for the Best Original & Adoptable Concept en Compliance & RegTech por su solución Enterprise Customer Due Diligence creada para Diligent, una compañía RegTech global con sede en Singapur.

Los IBSI Global FinTech Innovation Awards premian a los agentes en tecnología y bancos por su excelencia en impulsar el impacto mediante implementaciones e innovaciones en tecnología bancaria utilizando tecnologías emergentes. Este año, los ganadores de IBSI fueron elegidos en base a la excelencia en innovación, prácticas recomendadas y herramientas adoptadas, originalidad y simplicidad, adaptabilidad del concepto y complejidad y gobernancia de programa.

La solución Enterprise Customer Diligence es una aplicación basada en SaaS que permite a los bancos y compañías RegTech embarcarse y mantener relaciones con los clientes mientras cumplen los requisitos regulatorios y politicos. La solución ofrece un motor de normas 100% configurables que realiza la debida diligencia para clientes en varias topografías y jurisdicciones.

"Estamos encantados de ser reconocidos por IBSI por impulsar la innovación en el espacio BFS y confiamos en que esta solución ayude a la industria a rediseñar las formas en que se produce la incorporación y debida diligencia del cliente. También queríamos felicitar a nuestros socios en Diligent por este premio y agradecerles que nos permitan ser parte de su trayectoria", dijo Arjun Rao, consejero delegado de ValueLabs.

"En esta era digital de la banca, es esencial que los bancos y FI tomen las medidas necesarias para cumplir con las regulaciones de la industria y requisitos de cumplimiento cambiantes. Esta solución automatiza cada proceso de KYC y CDD y permite la visión de cumplimiento digital para nuestros clientes", dijo Anoop Singh, vicepresidente y director de Mercados Emergentes, Valuelabs, que recogió el premio. "También pensamos expandir nuestra presencia global en BFS en 2021 y este reconocimiento nos inspira para ofrecer más soluciones innovadoras para la industria BFS & RegTech".

ValueLabs es una compañía de tecnología global centrada en desarrollo de producto, tecnología de datos y servicios digitales. Operada por The Digital Flywheel™, ValueLabs ofrece soluciones integrales en los campos de experiencia del cliente, datos y análisis, desarrollo de producto y automatización. En los últimos 23 años, la compañía se ha expandido a 32 localizaciones, 5.500 asociados y 150 clientes en todo el mundo. Su enfoque en los empleados y clientes ha resultado en Net Promoter Scores (NPS) del cliente de más de 60 y 80, respectivamente.

