ValueLabs kündigt Bitcoin-verknüpfte Optionen für Mitarbeiter auf der ganzen Welt an

HYDERABAD, Indien, 10. Februar 2021 /PRNewswire/ -- An einem Tag, an dem es viel Aufregung um die digitale monetäre Energie innerhalb des Bitcoin-Netzwerks gibt, freut sich ValueLabs, ein globaler Technologiedienstleister, die Markteinführung eines Produkts bekannt zu geben, von dem sie glauben, dass es für Mitarbeiter in Unternehmen auf der ganzen Welt von großem Wert sein wird: Bitcoin Linked Options.

Bitcoin wächst seit fast einem Jahrzehnt mit einer exponentiellen Rate und kann durchaus als die am schnellsten wachsende Aktie der Welt angesehen werden. Bitcoin Linked Options sind ebenfalls einzigartig, da sie von Natur aus übertragbar sind, unabhängig davon, wo Sie arbeiten und sie sind nicht wesentlich an das Unternehmen gebunden, für das Sie arbeiten.

ValueLabs beabsichtigt, dieses Angebot als Cloud-basierte, selbstbedienbare Plattform zur Verfügung zu stellen, die durch Smart Contracts angetrieben wird und das der Blockchain-Technologie innewohnende Vertrauen nutzt. In Ländern, in denen es regulatorische Probleme gibt, wird ValueLabs lokale Währungsoptionen finden, die an den Bitcoin-Preis gekoppelt sind.

Arjun Rao, Gründer und CEO von ValueLabs, sagte: „Wir haben jetzt eine Welt betreten, in der sich die Taktrate gerade geändert hat - die gleiche Menge an Wert, die in der Vergangenheit in einem Jahr geschaffen werden konnte, kann jetzt in einer Angelegenheit von Minuten geschaffen werden, solange wir in die monetäre Energie und das Bitcoin-Netzwerk eingebunden sind. In etwa 5-10 Jahren könnte 1 Bitcoin potenziell eine Million wert sein. Das Ziel ist es, unsere Mitarbeiter zu Millionären zu machen."

Als globales Unternehmen mit 31 Standorten weltweit wird ValueLabs seinen über 5.500 Mitarbeitern weltweit Bitcoin Linked Options zur Verfügung stellen, um einen nachhaltigen Wohlstand für seine Mitarbeiter zu schaffen.

ValueLabs ist ein globales Technologieunternehmen, das sich auf Produktentwicklung, Datentechnologie und digitale Dienstleistungen konzentriert. Angetrieben von The Digital Flywheel®, bietet ValueLabs End-to-End-Lösungen in den Bereichen Customer Experience, Data & Analytics, Produktentwicklung und Automatisierung. In den letzten 23 Jahren ist das Unternehmen auf 31 Standorte, 5.500 Mitarbeiter und 150 Kunden weltweit gewachsen. Ihre Fokussierung auf Mitarbeiter und Kunden hat zu branchenführenden Net Promoter Scores (NPS) von über 60 bzw. 80 für Kunden geführt.

